Нидерланды не смогли переиграть Эквадор. Катар первым вылетел с ЧМ-2022

Матч проходил на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе и завершился вничью - 1:1.

Счёт на 6-й минуте встречи первым же ударом в створ открыл нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. Этот гол стал для нидерландца вторым на турнире.

В самой концовке первого тайма защитник эквадорской команды Первис Эступиньян сравнял счёт, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Сборная Эквадора сумела сравнять счёт на 49-й минуте благодаря точному удару Эннера Валенсии, для которого этот гол стал уже третьим на турнире.

В оставшееся время южноамериканская сборная сумела создать несколько опасных моментов у ворот сборной Нидерландов, в том числе попав в штангу, однако забить больше не сумела.

По итогам встречи у обеих команд стало по четыре набранных очка. У сборной Сенегала - 3 балла, а у Катара - ноль очков. Таким образом, сборная Катара потеряла шансы на выход в плей-офф турнира, первой из всех команд на турнире.

В следующем туре Нидерланды сыграют с Катаром, а Эквадор встретится с Сенегалом. Обе игры пройдут 29 ноября.

25 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё один матч :

21:00, Англия - США

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