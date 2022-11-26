Видео ⟩ На каком расстоянии от ядерного взрыва можно выжить?

Считается, что на расстоянии от 32 километров у вас есть шансы выжить без укрытия.

Однако если вы сможете укрыться в бетонированном помещении без окон шансы выжить возрастают даже на более близких расстояниях.

Две страны могут меньше всего пострадать от ядерной войны

На протяжении десятилетий исследователи моделировали последствия ядерной войны. Одним из ее наиболее глобально разрушительных исходов является вероятность ядерной зимы - возможных долгосрочных последствий крупномасштабной ядерной войны, которая вызовет загрязнение атмосферы, длительное понижение температуры и наступление ледникового периода. В журнале Nature Food опубликовано последнее исследование о влиянии ядерной войны на производство продуктов питания, в котором указано, какие две страны пострадают меньше всего.

Исследование показало, что наиболее защищенной от смоделированной глобальной катастрофы страной является Австралия. По оценкам исследователей, на производство пшеницы в Австралии в значительной степени не повлияет изменение климата, связанное с ядерной войной, что позволит стране эффективно производить достаточно продуктов питания, чтобы прокормить свое население.

Соседняя Новая Зеландия также была определена как относительно безопасная страна в самом экстремальном смоделированном сценарии. Конечно, как указывают исследователи, это не означает, что Австралия будет полностью защищена, если подобный сценарий в итоге разыграется.

Исследователи заключают, что страны со стабильными запасами продовольствия, такие как Австралия и Новая Зеландия, вероятно, испытают значительный приток беженцев из соседних азиатских стран, сталкивающихся с голодом.

Смоделированные сценарии сосредоточены только на влиянии ядерной зимы на текущее производство продуктов питания. Хотя дефицит пищи не может быть компенсирован за счет животноводства, исследователи предполагают возможность введения альтернативных источников пищи, например, переход на производство продуктов питания, которые требуют мало солнечного света или вообще не требуют его.