Видео ⟩ На каком расстоянии от ядерного взрыва можно выжить?

Прошло почти 80 лет с тех пор, как две ядерные бомбы были взорваны над японскими городами Хиросима и Нагасаки, в результате чего погибло не менее 129 000 человек, сообщает Science Alert.
Пока это единственные случаи применения ядерного оружия в боевых действиях, но реальность такова, что сегодня в мире насчитывается примерно 12 4000 ядерных боеголовок. Science Alert рассказывает о том, какова вероятность того, что вы выживете.
Что можно предсказать?
Некоторые этапы взрыва ядерной бомбы, которые могут повлиять на вероятность выживания человека.
Видео: Взрыв ядерной бомбы
Как поясняется в видео выше, около 35% энергии ядерного взрыва высвобождается в виде теплового излучения. Поскольку тепловое излучение распространяется со скоростью света, первое, что поражает человека, это вспышка ослепляющего света и тепла.
Света достаточно, чтобы вызвать временную потерю зрения, которая может длиться несколько минут. На опубликованном видео показана бомба мощностью в одну мегатонну, которая в 80 раз больше той, что была взорвана над Хиросимой, но намного меньше, чем многие современные виды ядерного оружия.
Если бы бомба такого размера была сброшена, люди на расстоянии до 21 километра испытали бы временную слепоту в ясный день, а люди на расстоянии до 85 километров ослепли бы ночью.
Жар будет проблемой для тех, кто находится близко к месту взрыва. Легкие ожоги первой степени могут быть получены на расстоянии до 11 километров. Ожоги третьей степени могут поразить любого человека на расстоянии до восьми километров.
Ожоги третьей степени, покрывающие более 24% тела, могут привести к летальному исходу, если человеку не будет оказана немедленная медицинская помощь.
Эти расстояния меняются в зависимости не только от погоды, но и от того, в какой одежде вы находитесь. Белая одежда может отражать часть энергии взрыва, тогда как более темная одежда ее поглощает.
Температура вблизи места взрыва бомбы во время взрыва в Хиросиме, по оценкам, составляла 300 000 градусов по Цельсию, что в 300 раз выше температуры, при которой кремируют тела.
Однако для тех, кто находится дальше от эпицентра, температура - не самая большая проблема.
большая часть энергии при ядерном взрыве отводит воздух от места взрыва, создавая внезапные изменения давления воздуха, которые могут сокрушать предметы и разрушать здания.
В радиусе 6 км от взрыва бомбы мощностью 1 мегатонна взрывные волны будут оказывать силу в 180 тонн на стены всех двухэтажных зданий, а скорость ветра составит 255 км/ч. В радиусе 1 км пиковое давление в четыре раза превышает это значение, а скорость ветра может достигать 756 км/ч.
Установлено также, что радиоактивные частицы в воздухе могут распространяться чрезвычайно далеко. Недавнее исследование показало, что в Марианской впадине были обнаружены остатки радиоактивного углерода от испытаний ядерной бомбы времен холодной войны.
Считается, что на расстоянии от 32 километров у вас есть шансы выжить без укрытия.
Однако если вы сможете укрыться в бетонированном помещении без окон шансы выжить возрастают даже на более близких расстояниях.
Две страны могут меньше всего пострадать от ядерной войны
На протяжении десятилетий исследователи моделировали последствия ядерной войны. Одним из ее наиболее глобально разрушительных исходов является вероятность ядерной зимы - возможных долгосрочных последствий крупномасштабной ядерной войны, которая вызовет загрязнение атмосферы, длительное понижение температуры и наступление ледникового периода. В журнале Nature Food опубликовано последнее исследование о влиянии ядерной войны на производство продуктов питания, в котором указано, какие две страны пострадают меньше всего.
Исследование показало, что наиболее защищенной от смоделированной глобальной катастрофы страной является Австралия. По оценкам исследователей, на производство пшеницы в Австралии в значительной степени не повлияет изменение климата, связанное с ядерной войной, что позволит стране эффективно производить достаточно продуктов питания, чтобы прокормить свое население.
Соседняя Новая Зеландия также была определена как относительно безопасная страна в самом экстремальном смоделированном сценарии. Конечно, как указывают исследователи, это не означает, что Австралия будет полностью защищена, если подобный сценарий в итоге разыграется.
Исследователи заключают, что страны со стабильными запасами продовольствия, такие как Австралия и Новая Зеландия, вероятно, испытают значительный приток беженцев из соседних азиатских стран, сталкивающихся с голодом.
Смоделированные сценарии сосредоточены только на влиянии ядерной зимы на текущее производство продуктов питания. Хотя дефицит пищи не может быть компенсирован за счет животноводства, исследователи предполагают возможность введения альтернативных источников пищи, например, переход на производство продуктов питания, которые требуют мало солнечного света или вообще не требуют его.
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