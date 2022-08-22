Исследователи выяснили, какие две страны меньше всего пострадают от ядерной зимы

В исследовании было смоделировано шесть сценариев ядерной войны, каждый из которых производил разный уровень сажи в стратосфере.

Пять сценариев моделировали различные масштабы ядерной войны между Индией и Пакистаном, а шестой - глобальную ядерную войну между США и Россией.

В каждом сценарии оценивалось влияние на климат выброса сажи в атмосферу. Затем эти климатические изменения были учтены в сельскохозяйственных моделях, предназначенных для расчета сокращения производства основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза.

Миллионы смертей и голод

В конечном счете исследователи смогли оценить, сколько людей гипотетически будет голодать после ядерной войны.

В наихудшем сценарии, смоделированном в исследовании, рассматривалось попадание 150 миллионов метрических тонн сажи в стратосферу через неделю после глобальной ядерной войны. Хотя предполагается, что в ядерной войне погибнет 360 миллионов человек, воздействие оружия на климат приведет к почти 90-процентному сокращению производства продуктов питания.

По оценкам, примерно пять миллиардов человек умрут от голода через два года после ядерной войны. "Хотя вероятность такой войны низка, глобальное похолодание на 14,8 градуса произойдет в течение одного-двух лет после ядерных взрывов", - объясняет ученый-эколог Дипак Рэй.

"Даже если половина корма, предназначенного для домашнего скота, будет использована в качестве пищи для людей, в этом экстремальном сценарии дефицит продовольствия составит почти 74%", - добавил он.