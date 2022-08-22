На протяжении десятилетий исследователи моделировали последствия ядерной войны. Одним из ее наиболее глобально разрушительных исходов является вероятность ядерной зимы - возможных долгосрочных последствий крупномасштабной ядерной войны, которая вызовет загрязнение атмосферы, длительное понижение температуры и наступление ледникового периода. В журнале Nature Food опубликовано последнее исследование о влиянии ядерной войны на производство продуктов питания, в котором указано, какие две страны пострадают меньше всего.
Исследователи выяснили, какие две страны меньше всего пострадают от ядерной зимы
Выбросы сажи и изменение климата
Исследователи объясняют в своей работе: "Ядерное оружие, нацеленное на города и промышленные районы, вызовет бури с выбросом в верхние слои атмосферы большого количества сажи, которая распространится по всему миру и быстро охладит планету.
Такой выброс сажи окажет серьезное воздействие на климат Земли в течение десятилетия, повлияв на системы производства продуктов питания на суше и в океанах".
Хотя термин "ядерная зима" был придуман в 1980-х годах, он так же стар, как ядерное оружие. Еще в 1947 году писатель-фантаст Пол Андерсон в своем рассказе "Дети завтрашнего дня" высказал предположение о возможности глобальной ядерной войны, которая приведет к новому ледниковому периоду.
Сегодня, когда моделирование климата стало более продвинутым, исследователи смогли запустить более сложные модели, чтобы изучить, какое влияние потенциальная ядерная зима окажет на условия окружающей среды во всем мире. Это новое исследование предлагает наиболее подробное на сегодняшний день моделирование того, как ядерная война может повлиять на глобальные запасы продовольствия.
В исследовании было смоделировано шесть сценариев ядерной войны, каждый из которых производил разный уровень сажи в стратосфере.
Пять сценариев моделировали различные масштабы ядерной войны между Индией и Пакистаном, а шестой - глобальную ядерную войну между США и Россией.
В каждом сценарии оценивалось влияние на климат выброса сажи в атмосферу. Затем эти климатические изменения были учтены в сельскохозяйственных моделях, предназначенных для расчета сокращения производства основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза.
Миллионы смертей и голод
В конечном счете исследователи смогли оценить, сколько людей гипотетически будет голодать после ядерной войны.
В наихудшем сценарии, смоделированном в исследовании, рассматривалось попадание 150 миллионов метрических тонн сажи в стратосферу через неделю после глобальной ядерной войны. Хотя предполагается, что в ядерной войне погибнет 360 миллионов человек, воздействие оружия на климат приведет к почти 90-процентному сокращению производства продуктов питания.
По оценкам, примерно пять миллиардов человек умрут от голода через два года после ядерной войны. "Хотя вероятность такой войны низка, глобальное похолодание на 14,8 градуса произойдет в течение одного-двух лет после ядерных взрывов", - объясняет ученый-эколог Дипак Рэй.
"Даже если половина корма, предназначенного для домашнего скота, будет использована в качестве пищи для людей, в этом экстремальном сценарии дефицит продовольствия составит почти 74%", - добавил он.
Однако моделирование предполагает, что не все страны столкнутся с голодом после ядерной войны. В самом экстремальном сценарии ожидается прекращение всей международной торговли продуктами питания, в результате чего каждая страна будет полагаться на свои собственные возможности по производству продуктов питания для своего населения.
Две самые безопасные страны
Исследование показало, что наиболее защищенной от смоделированной глобальной катастрофы страной является Австралия. По оценкам исследователей, на производство пшеницы в Австралии в значительной степени не повлияет изменение климата, связанное с ядерной войной, что позволит стране эффективно производить достаточно продуктов питания, чтобы прокормить свое население.
Соседняя Новая Зеландия также была определена как относительно безопасная страна в самом экстремальном смоделированном сценарии. Конечно, как указывают исследователи, это не означает, что Австралия будет полностью защищена, если подобный сценарий в итоге разыграется.
Исследователи заключают, что страны со стабильными запасами продовольствия, такие как Австралия и Новая Зеландия, вероятно, испытают значительный приток беженцев из соседних азиатских стран, сталкивающихся с голодом.
Смоделированные сценарии сосредоточены только на влиянии ядерной зимы на текущее производство продуктов питания. Хотя дефицит пищи не может быть компенсирован за счет животноводства, исследователи предполагают возможность введения альтернативных источников пищи, например, переход на производство продуктов питания, которые требуют мало солнечного света или вообще не требуют его.
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