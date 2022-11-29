Фото до и после ⟩ Как превратить кухню из старомодной в современную

Фото: Пресс-фото

"Кухонные зоны уже были хорошо разделены. Основные зоны располагались рядом друг с другом, и было достаточно места для уютной обеденной зоны. Однако выделенное под кухню пространство было не очень функционально и эффективно использовано", - объясняет дизайнер IKEA по интерьеру Алла Меньщикова.

Она говорит, что отличным вариантом, который можно использовать, начиная ремонт или оформление любого типа помещения, являются бесплатные онлайн-инструменты планирования. Планируя там, вы можете увидеть планировку своего пространства, при необходимости можно подкорректировать изменения, цвета и декоры. Другую важную роль играют интерьерные решения. Создайте коллаж с цветами, которые вы хотите интегрировать в пространство, и посмотрите, как всё сочетается. Выберите основной тон и добавьте акценты, декоры в тех цветах, которые его дополняют.

Выбирайте практичные и безопасные решения

Особенно если в доме есть маленькие дети, кухня - это то место, обстановка которого должна быть не только практичной, но и безопасной. Кухонная обстановка предыдущей семьи представляла собой простую деревянную конструкцию, фасад которой был закрыт маленькими занавесками. Кроме того, кухонная техника не была встроенной, а просто располагалась в нижней части конструкции, где ребенок мог легко до нее добраться. Не хватало места, где хранить необходимые кухонные предметы, и отсутствие порядка тоже было проблемой.

Фото: Пресс-фото