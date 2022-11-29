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Фото до и после ⟩ Как превратить кухню из старомодной в современную

rus.tvnet.lv
Как превратить кухню из старомодной в современную
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Фото: пресс-фото/коллаж RUS TVNET

Кухня - одно из самых часто используемых помещений в доме. Из-за множества функций, которые она выполняет, кухня должна быть многофункциональной, практичной и удобной. Дизайнер по интерьеру помог семье превратить их старомодную кухню в современное и многофункциональное помещение и даже показал, как сделать ее уютной.

Семья с 4 детьми три года назад купила дом. Предыдущие владельцы оставили там всю старую домашнюю мебель. Семья думала, что через некоторое время они отремонтируют кухню, но, к сожалению, со временем возникли другие приоритеты, и они продолжали пользоваться старым оснащением, ремонтируя и налаживая всё по мере необходимости. Однако сейчас самый младший ребенок начинает познавать мир, и нынешняя обстановка и расположение на кухне не подходят и небезопасны для него.

Галерея: Фото до

Галерея: Фото после

Дизайнер по интерьеру, которая помогла сделать ремонт кухни, делится ценными советами.

Создание планировки и коллажа

Перед каждым ремонтом дизайнер по интерьеру предлагает оценить существующую планировку кухни. Может оказаться, что планировка и все центральные элементы размещены правильно, но использованные решения не подходят и не практичны. Эта конкретная кухня имела планировку галерейного типа - все основные элементы были расположены по обе стороны и вели к открытой части кухни, где была расположена обеденная зона. Поскольку планировка идеально подходила для кухни, дизайнер по интерьеру предложил сохранить ту же планировку, повысив ее практичность.

Фото: Пресс-фото

"Кухонные зоны уже были хорошо разделены. Основные зоны располагались рядом друг с другом, и было достаточно места для уютной обеденной зоны. Однако выделенное под кухню пространство было не очень функционально и эффективно использовано", - объясняет дизайнер IKEA по интерьеру Алла Меньщикова.

Она говорит, что отличным вариантом, который можно использовать, начиная ремонт или оформление любого типа помещения, являются бесплатные онлайн-инструменты планирования. Планируя там, вы можете увидеть планировку своего пространства, при необходимости можно подкорректировать изменения, цвета и декоры. Другую важную роль играют интерьерные решения. Создайте коллаж с цветами, которые вы хотите интегрировать в пространство, и посмотрите, как всё сочетается. Выберите основной тон и добавьте акценты, декоры в тех цветах, которые его дополняют.

Выбирайте практичные и безопасные решения

Особенно если в доме есть маленькие дети, кухня - это то место, обстановка которого должна быть не только практичной, но и безопасной. Кухонная обстановка предыдущей семьи представляла собой простую деревянную конструкцию, фасад которой был закрыт маленькими занавесками. Кроме того, кухонная техника не была встроенной, а просто располагалась в нижней части конструкции, где ребенок мог легко до нее добраться. Не хватало места, где хранить необходимые кухонные предметы, и отсутствие порядка тоже было проблемой.

Фото: Пресс-фото

Дизайнер по интерьеру создал место для встроенной духовки, микроволновой печи и посудомоечной машины. "Встроенные решения не только практичны, но и также могут быть полностью интегрированы в общую кухонную обстановку и ее дизайн, создавая единый и аккуратный вид, не говоря уже о том, что это экономит место на столешнице. В закрытом шкафу нашлось место даже для кофеварки. Например, раньше кофеварка стаяла на столешнице, и она использовала драгоценное пространство, предназначенное для приготовления еды", - рассказывает специалист по интерьеру.

Она говорит, что для того, чтобы сэкономить место и разместить больше на полках и в ящиках, существуют кухонные органайзеры, которые помогут сделать это и сохранить порядок за закрытыми дверцами: лотки для посуды, держатели для тарелок, органайзеры для крышек кастрюль, вставки для полок, коробки и т.д. В этой конкретной кухне дизайнер по интерьеру решила подобрать функциональность ящиков и шкафов в соответствии с вещами, которые будут там храниться. Для выдвижных ящиков предусмотрены очень удобные разделители, которые помогают разделить большой ящик на несколько частей, что в свою очередь дает возможность создать систему и порядок в вещах.

Освежить декором, в том числе и дополняющими цветами

Общий интерьер кухни был выдержан в минималистическом стиле. "Для кухни в качестве основного тона был выбран серо-зеленый цвет, а такие предметы, как кухонный смеситель и мойка, вытяжка, ручки, стол и другие аксессуары были выполнены в черном цвете. Детали черного цвета создали единый образ между кухонной мебелью и обеденным столом и придали элегантный вид общему интерьеру. Кроме того, добавление нескольких открытых полок дает возможность выставить предметы, которые вы хотите показать и видеть каждый день или которыми гордитесь, и это придаст индивидуальность интерьеру кухни", - говорит дизайнер по интерьеру.

Фото: Пресс-фото

Свежие растения - отличное дополнение. Дизайнер по интерьеру создала уникальные центральные элементы из стеклянных цилиндров, которые были заполнены декоративными камешками, смешанными с землей для растений, и суккулентами в горшках.

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