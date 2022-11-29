Кухня - одно из самых часто используемых помещений в доме. Из-за множества функций, которые она выполняет, кухня должна быть многофункциональной, практичной и удобной. Дизайнер по интерьеру помог семье превратить их старомодную кухню в современное и многофункциональное помещение и даже показал, как сделать ее уютной.
Фото до и после ⟩ Как превратить кухню из старомодной в современную
Семья с 4 детьми три года назад купила дом. Предыдущие владельцы оставили там всю старую домашнюю мебель. Семья думала, что через некоторое время они отремонтируют кухню, но, к сожалению, со временем возникли другие приоритеты, и они продолжали пользоваться старым оснащением, ремонтируя и налаживая всё по мере необходимости. Однако сейчас самый младший ребенок начинает познавать мир, и нынешняя обстановка и расположение на кухне не подходят и небезопасны для него.
Галерея: Фото до
Галерея: Фото после
Создание планировки и коллажа
Перед каждым ремонтом дизайнер по интерьеру предлагает оценить существующую планировку кухни. Может оказаться, что планировка и все центральные элементы размещены правильно, но использованные решения не подходят и не практичны. Эта конкретная кухня имела планировку галерейного типа - все основные элементы были расположены по обе стороны и вели к открытой части кухни, где была расположена обеденная зона. Поскольку планировка идеально подходила для кухни, дизайнер по интерьеру предложил сохранить ту же планировку, повысив ее практичность.
"Кухонные зоны уже были хорошо разделены. Основные зоны располагались рядом друг с другом, и было достаточно места для уютной обеденной зоны. Однако выделенное под кухню пространство было не очень функционально и эффективно использовано", - объясняет дизайнер IKEA по интерьеру Алла Меньщикова.
Она говорит, что отличным вариантом, который можно использовать, начиная ремонт или оформление любого типа помещения, являются бесплатные онлайн-инструменты планирования. Планируя там, вы можете увидеть планировку своего пространства, при необходимости можно подкорректировать изменения, цвета и декоры. Другую важную роль играют интерьерные решения. Создайте коллаж с цветами, которые вы хотите интегрировать в пространство, и посмотрите, как всё сочетается. Выберите основной тон и добавьте акценты, декоры в тех цветах, которые его дополняют.
Выбирайте практичные и безопасные решения
Особенно если в доме есть маленькие дети, кухня - это то место, обстановка которого должна быть не только практичной, но и безопасной. Кухонная обстановка предыдущей семьи представляла собой простую деревянную конструкцию, фасад которой был закрыт маленькими занавесками. Кроме того, кухонная техника не была встроенной, а просто располагалась в нижней части конструкции, где ребенок мог легко до нее добраться. Не хватало места, где хранить необходимые кухонные предметы, и отсутствие порядка тоже было проблемой.
Дизайнер по интерьеру создал место для встроенной духовки, микроволновой печи и посудомоечной машины. "Встроенные решения не только практичны, но и также могут быть полностью интегрированы в общую кухонную обстановку и ее дизайн, создавая единый и аккуратный вид, не говоря уже о том, что это экономит место на столешнице. В закрытом шкафу нашлось место даже для кофеварки. Например, раньше кофеварка стаяла на столешнице, и она использовала драгоценное пространство, предназначенное для приготовления еды", - рассказывает специалист по интерьеру.
Она говорит, что для того, чтобы сэкономить место и разместить больше на полках и в ящиках, существуют кухонные органайзеры, которые помогут сделать это и сохранить порядок за закрытыми дверцами: лотки для посуды, держатели для тарелок, органайзеры для крышек кастрюль, вставки для полок, коробки и т.д. В этой конкретной кухне дизайнер по интерьеру решила подобрать функциональность ящиков и шкафов в соответствии с вещами, которые будут там храниться. Для выдвижных ящиков предусмотрены очень удобные разделители, которые помогают разделить большой ящик на несколько частей, что в свою очередь дает возможность создать систему и порядок в вещах.
Освежить декором, в том числе и дополняющими цветами
Общий интерьер кухни был выдержан в минималистическом стиле. "Для кухни в качестве основного тона был выбран серо-зеленый цвет, а такие предметы, как кухонный смеситель и мойка, вытяжка, ручки, стол и другие аксессуары были выполнены в черном цвете. Детали черного цвета создали единый образ между кухонной мебелью и обеденным столом и придали элегантный вид общему интерьеру. Кроме того, добавление нескольких открытых полок дает возможность выставить предметы, которые вы хотите показать и видеть каждый день или которыми гордитесь, и это придаст индивидуальность интерьеру кухни", - говорит дизайнер по интерьеру.
Свежие растения - отличное дополнение. Дизайнер по интерьеру создала уникальные центральные элементы из стеклянных цилиндров, которые были заполнены декоративными камешками, смешанными с землей для растений, и суккулентами в горшках.
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