Чт, 1.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Вратарь сборной Польши проиграл спор Месси на 100 евро прямо во время матча

rus.tvnet.lv
Вратарь сборной Польши проиграл спор Месси на 100 евро прямо во время матча
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AP/Scanpix

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о проигранном споре нападающему команды Аргентины Лионелю Месси, сообщает ESPN.

Напомним, в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Польши потерпела поражение от Аргентины со счётом 0:2.

На 39-й минуте встречи в ворота польской сборной был назначен 11-метровый удар, который не смог реализовать лидер аргентинцев Лионель Месси - пенальти отразил голкипер Войцех Щенсны.

32-летний Щенсны после игры рассказал, что был уверен в том, что не нарушал правила и арбитр не назначит 11-метровый после просмотра видеоповтора.

"Разговор с Месси? Мы разговаривали перед пенальти, и я сказал, что ставлю 100 евро на то, что арбитр не даст его. Не знаю, разрешено ли это, возможно, меня оштрафуют. Но платить Месси я не буду, у него и так полно денег", - приводит слова голкипера ESPN.

Отметим, что поляк стал третьим вратарём в истории, который отразил два пенальти на одном чемпионате мира (до этого Щенсны отразил пенальти в матче с Саудовской Аравией). Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002) и поляку Яну Томашевскому (1974).

В 1/8 финала сборная Польши 4 декабря сыграет против команды Франции, а Аргентина 3 декабря встретится с Австралией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх