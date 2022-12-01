Вратарь сборной Польши проиграл спор Месси на 100 евро прямо во время матча

Напомним, в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Польши потерпела поражение от Аргентины со счётом 0:2.

На 39-й минуте встречи в ворота польской сборной был назначен 11-метровый удар, который не смог реализовать лидер аргентинцев Лионель Месси - пенальти отразил голкипер Войцех Щенсны.

32-летний Щенсны после игры рассказал, что был уверен в том, что не нарушал правила и арбитр не назначит 11-метровый после просмотра видеоповтора.

"Разговор с Месси? Мы разговаривали перед пенальти, и я сказал, что ставлю 100 евро на то, что арбитр не даст его. Не знаю, разрешено ли это, возможно, меня оштрафуют. Но платить Месси я не буду, у него и так полно денег", - приводит слова голкипера ESPN.

Отметим, что поляк стал третьим вратарём в истории, который отразил два пенальти на одном чемпионате мира (до этого Щенсны отразил пенальти в матче с Саудовской Аравией). Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002) и поляку Яну Томашевскому (1974).

В 1/8 финала сборная Польши 4 декабря сыграет против команды Франции, а Аргентина 3 декабря встретится с Австралией.