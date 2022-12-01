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Что происходит с зарплатами в Латвии? Последние новости

rus.tvnet.lv/LETA
Что происходит с зарплатами в Латвии? Последние новости
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
  • В Латвии выросла средняя брутто-зарплата
  • В третьем квартале в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии
  • ​Eurostat: в октябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и Еврозоне

В третьем квартале этого года средняя брутто-зарплата (до вычета налогов) за полный рабочий день составила в Латвии 1384 евро, что на 6,3%, или 82 евро больше, чем в соответствующий период 2021 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Оплата 1 часа работы до уплаты налогов составила 9,08 евро, увеличившись за год на 5,6%.

В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 1,6%, а почасовая заработная плата снизилась на 1,3%.

Средняя нетто-зарплата (рассчитанная с учетом налогов на рабочую силу) составила 1013 евро, или 73,2% брутто-зарплаты. В течение года она росла медленнее, чем зарплата до налогообложения, которая увеличилась на 6%. При этом с учетом роста потребительских цен чистая заработная плата снизилась на 12,9%, что свидетельствует о резком снижении покупательной способности работников, причем уже третий квартал подряд.

Медиана брутто-зарплаты при полной занятости в третьем квартале 2022 года составила 1106 евро, а после уплаты налогов (нетто) - 830 евро. По сравнению с третьим кварталом 2021 года брутто-медиана увеличилась на 8,4%, нетто - на 9%.

Медиана рассчитывается на основе доступных статистических данных и данных Службы государственных доходов.

В третьем квартале среднемесячная брутто-зарплата в частном секторе составила 1393 евро, увеличившись за год на 6,1%. Средняя зарплата в государственном секторе составила 1372 евро, а годовой темп ее роста был выше, чем в частном секторе, где он составил 6,6%. В секторе государственного управления, который включает государственные и муниципальные учреждения, а также государственные и муниципальные общества капитала, средняя заработная плата увеличилась до 1336 евро, или на 6,1%.

По сравнению со вторым кварталом 2022 года средняя заработная плата в государственном секторе снизилась на 0,6%, в том числе в секторе государственного управления - на 0,7%, а в частном секторе выросла на 2,6%.

В третьем квартале среднемесячная зарплата до налогообложения при полной занятости была выше, чем в среднем по стране, в сфере финансовой и страховой деятельности (2406 евро), информационных и коммуникационных услуг (2301 евро), профессиональных, научных и технических услуг (1784 евро), в отрасли энергетики (1669 евро), добывающей промышленности и разработке карьеров (1645 евро), в государственном управлении (1606 евро), а также в сфере здравоохранения и социального обеспечения (1564 евро).

Самая низкая средняя заработная плата до налогообложения была в сфере услуг размещения и общественного питания (916 евро).

На изменение средней заработной платы влияет не только повышение или понижение зарплат работников, но и структурные изменения на рынке труда: предприятия, которые начали и прекратили деятельность в течение года, изменения численности работников и нагрузки, на которые также повлияли ограничения и меры поддержки, введенные правительством в связи с пандемией Covid-19.

Влияние указанных факторов в целом проявляется в изменении фонда оплаты труда и численности занятых на полную ставку работников.

В третьем квартале 2022 года по сравнению с третьим кварталом прошлого года фонд оплаты труда в целом по стране увеличился на 9,5%, или 270,4 млн евро, а количество работников в пересчете на занятых на полную ставку увеличилось на 22 400, или 3,1%.

Быстрее всего средняя зарплата росла в добывающей промышленности (13,5%), водоснабжении, отрасли канализации, утилизации отходов и санации (11,7%), а также в отрасли транспорта и хранения (10,6%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (9,5%) и энергетике (9,3%).

В третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2021 года средняя заработная плата до налогообложения быстрее всего росла в столичном регионе (7,8%) и Видземе (7,4%). Самая высокая средняя брутто-зарплата при полной занятости была в Риге - 1542 евро, а самая низкая - в Латгале (975 евро), что на 37% меньше, чем в столице.

Брутто-зарплата за один отработанный час в третьем квартале 2022 года составила 9,08 евро, за год увеличившись на 5,6% (в третьем квартале 2021 года - 8,59 евро).

Стоимость одного часа труда, включающая как заработную плату, так и другие расходы работодателя, увеличилась за год с 10,84 до 11,41 евро, или на 5,3%, на что повлияло увеличение общих затрат на оплату труда и отработанных часов - на 9% и 3,5% соответственно в течение года.

В третьем квартале в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии

В третьем квартале этого года в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Статистическое управление сообщило, что в странах Балтии в третьем квартале 2022 года самая высокая средняя брутто-зарплата была в Литве - 1 799 евро за полный рабочий день, тогда как в Эстонии средняя брутто-зарплата составила 1 679 евро, а в Латвии - 1 384 евро.

 

По сравнению с третьим кварталом 2021 года средняя брутто-зарплата в Литве увеличилась на 12,6%, в Эстонии - на 8,1%, а в Латвии рост был самым медленным - на 6,3%.

В Литве минимальная заработная плата составляет 730 евро, в Эстонии - 654 евро, а в Латвии минимальная заработная плата за работу на полную ставку равна 500 евро.

Eurostat: в октябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и Еврозоне

Уровень безработицы в Латвии в октябре составил 7,1%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat.

Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в октябре был в Испании - 12,5%. В Греции он составил 11,6%, на Кипре - 8%, в Италии - 7,8%, Швеции - 7,3%. Уровень безработицы во Франции был таким же, как в Латвии.

Самый низкий уровень безработицы в октябре был зарегистрирован в Чехии (2,1%), Польше и Германии (3%), на Мальте (3,1%). В Эстонии уровень безработицы составил 5,2%, в Литве - 6,1%.

В целом по ЕС согласно сезонно выровненным данным средний уровень безработицы в октябре составил 6%, в то время как в странах еврозоны - 6,5%.

Согласно данным Eurostat, в октябре в ЕС было 12,953 млн безработных, из них 10,872 млн - в странах еврозоны.

 

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