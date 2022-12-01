Что происходит с зарплатами в Латвии? Последние новости

Быстрее всего средняя зарплата росла в добывающей промышленности (13,5%), водоснабжении, отрасли канализации, утилизации отходов и санации (11,7%), а также в отрасли транспорта и хранения (10,6%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (9,5%) и энергетике (9,3%).

В третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2021 года средняя заработная плата до налогообложения быстрее всего росла в столичном регионе (7,8%) и Видземе (7,4%). Самая высокая средняя брутто-зарплата при полной занятости была в Риге - 1542 евро, а самая низкая - в Латгале (975 евро), что на 37% меньше, чем в столице.

Брутто-зарплата за один отработанный час в третьем квартале 2022 года составила 9,08 евро, за год увеличившись на 5,6% (в третьем квартале 2021 года - 8,59 евро).

Стоимость одного часа труда, включающая как заработную плату, так и другие расходы работодателя, увеличилась за год с 10,84 до 11,41 евро, или на 5,3%, на что повлияло увеличение общих затрат на оплату труда и отработанных часов - на 9% и 3,5% соответственно в течение года.

В третьем квартале в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии

В третьем квартале этого года в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.