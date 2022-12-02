Как полезно питаться зимой, но чтобы не набрать вес: рекомендации специалиста

Еще один известный зимний суперпродукт - квашенная капуста. Всего 150 граммов обеспечат организм дозой витамина С на весь день.

Специалисты по питанию советуют употреблять в день по крайней мере пять порций овощей и фруктов. Часть из них можно съедать в виде супов или овощных рагу.

"Овощи должны составлять половину нашей тарелки на обед и ужин. В Латвии у нас растут прекрасные овощи, которые хранятся всю зиму - капуста, свекла, морковь, лук, пастернак, тыква. Мы часто забываем и о бобовых, которые крайне полезны. Орехи и семена могут стать отличным дополнением к супам, рагу или салатам", - рекомендует Гуна Биланде.

Не нужно есть только одни овощи

Семена, орехи и растительное масло поможет снабдить организм жирными кислотами омега-3. Особенно нужно выделить семена льна, которые можно добавить в кашу или смузи. Семена чиа также богаты Омега-3, также, как грецкие орехи и рапсовое масло.

В яйцах также содержатся полиненасыщенные жирные кислоты - Омега-3 и Омега-6-, которые уменьшают концентрацию в крови "плохого холестерина" и уменьшают риск кардиологических заболеваний, инсульта и риск развития диабета второго типа.