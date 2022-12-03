Вместе с первыми числами декабря обычно начинается лихорадочная подготовка к Рождеству. Дизайнер по интерьеру делится способами, которые помогут сэкономить при украшении дома, создании уюта и подготовке подарков.
Как подготовиться к празднику с минимальными затратами для бюджета
"Для того чтобы создать теплое ощущение праздника и привнести в свой дом новейшие тренды, не нужно тратить много денег и покупать полный набор новой рождественской посуды или украшений. Хитрость заключается в том, чтобы обновить имеющуюся коллекцию некоторыми новыми элементами. Смешивание и комбинирование не только помогает сэкономить средства, но и также является более рациональным. Единственное правило - искать похожие цвета и стиль, чтобы новые и старые элементы сочетались или дополняли друг друга", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Перед покупкой проверьте свою текущую коллекцию
Чтобы украсить свой дом с минимальными затратами для бюджета, он предлагает сначала всегда учитывать то, что у вас уже есть. А затем добавить что-то новое, чтобы обновить вид. Если это елочные украшения, то это могут быть 1-2 новых внешне уникальных предмета рождественского декора, которые могут прекрасно дополнить уже имеющиеся.
Еще одна хитрость заключается в том, чтобы иметь или купить два разных набора елочных игрушек одинаковой формы и перемешивать их между собой каждый второй год. Например, из обоих наборов в один год вы можете выбрать только серебряные елочные игрушки и холодные цвета вроде синего, а на следующий год смешать серебряные елочные игрушки с более теплыми цветами.
Однако имейте в виду, что со старыми украшениями нужно обращаться бережно, особенно с их стеклянными и металлическими частями, так как они могут проржаветь или стать более чувствительными к свету и легко разбиться. Если это так, то замените сломанные части, аккуратно очистите их и упакуйте в отдельные бумажные пакеты или прозрачные пластиковые коробки, чтобы избежать раздавливания.
"Способ сэкономить в долгосрочной перспективе - это еще выбирать украшения, которые будут служить не только для зимних праздников, но и для других случаев. Например, стеклянный купол можно использовать в разное время года: зимой это отличное место для размещения на полке рождественских украшений или осветительных гирлянд, а в другое время года он может превратиться в центральный элемент с собранными вами шишками, мхом или растениями в горшочках", - советует Д. Римкус.
Уютный дом с низким энергопотреблением
Помимо елки, стоит подумать об украшениях в других помещениях вашего дома. Поставьте на окна иллюминацию, постелите новый ковер или положите подушки за несколько евро. Они смягчат интерьер, придадут ему более праздничный вид и сделают его теплее в холодное время года. Не говоря уже о практической пользе, поскольку шторы и ковры не только украшают - они еще играют ключевую роль в сохранении тепла в вашем доме. Они удерживают тепло в каждой комнате, не позволяя ему уходить через окна и полы.
"Когда дело доходит до иллюминации, вы можете сэкономить электричество, выбирая светодиодные лампочки и гирлянды. Например, культовые абажуры STRÅLA в форме звезды в сочетании со светодиодными лампочками - это чрезвычайно экологичный и экономичный выбор. Светодиодные лампочки служат дольше и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Стандартная светодиодная лампочка на 250 люмен, работающая круглые сутки, потребляет всего 1,31 кВт/ч в месяц, то есть вы потратите всего несколько десятков центов, в зависимости от тарифов вашего поставщика энергии", - говорит дизайнер по интерьеру.
Другим бюджетным решением для освещения являются светодиодные гирлянды на батарейках, так как можно использовать перезаряжаемые аккумуляторы для еще более длительного результата, сокращая не только расходы, но и отходы. Вы можете заряжать перезаряжаемые аккумуляторы даже до 1000 раз. Большим дополнительным плюсом является встроенный таймер, который включает свет в одно и то же время каждый день и держит его включенным в течение 6 часов.
Безотходная подарочная упаковка
Дарение подарков - одна из неотъемлемых традиций в зимние праздники. Те, кто сами любят упаковывать подарки, могут просто повторно использовать бумажные пакеты от своих покупок.
Однако исследование IKEA показало, что практичные вещи являются самыми желанными подарками среди населения страны. Такой подарок может также включать в себя практичную упаковку, которая не превратится в мусор. "И съедобные, и другие подарки можно красиво уложить в стеклянные контейнеры или коробки разных размеров. Вы также можете обернуть их текстилем, например, кухонными полотенцами или салфетками. Таким образом, упаковка станет частью вашего подарка. Тесемки и ленты можно заменить более практичными и долговечными аксессуарами, такими как гирлянды. Атрибуты природы вроде сосновых шишек или веточек также могут служить рождественскими украшениями", - говорит Д.Римкус.
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