Как подготовиться к празднику с минимальными затратами для бюджета

Фото: Пресс-фото

"Когда дело доходит до иллюминации, вы можете сэкономить электричество, выбирая светодиодные лампочки и гирлянды. Например, культовые абажуры STRÅLA в форме звезды в сочетании со светодиодными лампочками - это чрезвычайно экологичный и экономичный выбор. Светодиодные лампочки служат дольше и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Стандартная светодиодная лампочка на 250 люмен, работающая круглые сутки, потребляет всего 1,31 кВт/ч в месяц, то есть вы потратите всего несколько десятков центов, в зависимости от тарифов вашего поставщика энергии", - говорит дизайнер по интерьеру.

Другим бюджетным решением для освещения являются светодиодные гирлянды на батарейках, так как можно использовать перезаряжаемые аккумуляторы для еще более длительного результата, сокращая не только расходы, но и отходы. Вы можете заряжать перезаряжаемые аккумуляторы даже до 1000 раз. Большим дополнительным плюсом является встроенный таймер, который включает свет в одно и то же время каждый день и держит его включенным в течение 6 часов.

Фото: Пресс-фото

Безотходная подарочная упаковка

Дарение подарков - одна из неотъемлемых традиций в зимние праздники. Те, кто сами любят упаковывать подарки, могут просто повторно использовать бумажные пакеты от своих покупок.

Однако исследование IKEA показало, что практичные вещи являются самыми желанными подарками среди населения страны. Такой подарок может также включать в себя практичную упаковку, которая не превратится в мусор. "И съедобные, и другие подарки можно красиво уложить в стеклянные контейнеры или коробки разных размеров. Вы также можете обернуть их текстилем, например, кухонными полотенцами или салфетками. Таким образом, упаковка станет частью вашего подарка. Тесемки и ленты можно заменить более практичными и долговечными аксессуарами, такими как гирлянды. Атрибуты природы вроде сосновых шишек или веточек также могут служить рождественскими украшениями", - говорит Д.Римкус.