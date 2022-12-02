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ВИДЕО ⟩ Все спорят из-за победного гола Японии. Миллиметры, решившие судьбу матча

rus.tvnet.lv
Все спорят из-за победного гола Японии. Миллиметры, решившие судьбу матча
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Заключительные матчи в группе "Е" на чемпионате мира по футболу были переполнены интригой. Всего несколько сантиметров, а может даже миллиметров решили судьбу сборных Японии и Германии.

Напомним, в третьем туре группового турнира на чемпионате мира в Катаре сборная Японии неожиданно обыграла Испанию (2:1), а Германия добилась победы в матче с Коста-Рикой (4:2).

В составе азиатской команды отличились Рицу Доан (48`) и Ао Танака (51`). Именно второй гол японской сборной вызвал нешуточные споры, потому что на первый взгляд показалось, что мяч покинул пределы поля, но умные технологии доказывают обратное.

Многочисленные повторы во время трансляции не убедили болельщиков, поэтому давайте посмотрим видео, которое предельно просто объясняет, почему гол японцев следовало засчитывать.

Этот эпизод во многом решил судьбу сборной Германии. Если бы японцы и испанцы сыграли вничью, то в 1/8 финала вышла бы именно немецкая сборная.

Хотя в очном противостоянии Япония победила Германию, в случае ничьей первым критерием было бы соотношение забитых и пропущенных голов. У Германии +1, у Японии - 0.

Таким образом, сборная Японии набрала 6 очков и сенсационно финишировала на первом месте в группе "E". Испания вышла в плей-офф со 2-й позиции в группе с 4 баллами в активе. Германия и Коста-Рика, занявшие 3-е и 4-е места соответственно, завершили выступления в турнире.

В 1/8 финала Япония 5 декабря сыграет против Хорватии, а Испания 6 декабря встретится со сборной Марокко.

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