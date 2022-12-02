ВИДЕО ⟩ Все спорят из-за победного гола Японии. Миллиметры, решившие судьбу матча

Напомним, в третьем туре группового турнира на чемпионате мира в Катаре сборная Японии неожиданно обыграла Испанию (2:1), а Германия добилась победы в матче с Коста-Рикой (4:2).

В составе азиатской команды отличились Рицу Доан (48`) и Ао Танака (51`). Именно второй гол японской сборной вызвал нешуточные споры, потому что на первый взгляд показалось, что мяч покинул пределы поля, но умные технологии доказывают обратное.

Многочисленные повторы во время трансляции не убедили болельщиков, поэтому давайте посмотрим видео, которое предельно просто объясняет, почему гол японцев следовало засчитывать.

🗣️"What you need to understand is the ball is spherical. Angles are deceptive..."



Our rules expert @ChristinaUnkel shows why Japan's crucial second goal against Spain, which knocked Germany out of the World Cup, did not go out of play and was right to stand.✅ pic.twitter.com/VcUKItTU3R — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 1, 2022

Этот эпизод во многом решил судьбу сборной Германии. Если бы японцы и испанцы сыграли вничью, то в 1/8 финала вышла бы именно немецкая сборная.

Хотя в очном противостоянии Япония победила Германию, в случае ничьей первым критерием было бы соотношение забитых и пропущенных голов. У Германии +1, у Японии - 0.

Таким образом, сборная Японии набрала 6 очков и сенсационно финишировала на первом месте в группе "E". Испания вышла в плей-офф со 2-й позиции в группе с 4 баллами в активе. Германия и Коста-Рика, занявшие 3-е и 4-е места соответственно, завершили выступления в турнире.

В 1/8 финала Япония 5 декабря сыграет против Хорватии, а Испания 6 декабря встретится со сборной Марокко.

