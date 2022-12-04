Всеанглийский клуб тенниса разрешил для теннисисток нижнее бельё тёмного цвета при условии, что по длине оно не превышает их юбки, передаёт "Спорт-Экспресс". Почему пришлось корректировать дресс-код?
На Уимблдоне теннисисткам наконец разрешили цветные трусы. Почему это важно?
На Уимблдонском турнире традиционно разрешалась только форма белого цвета - как дань аристократическим традициям. Это был единственный турнир "Большого шлема" с дресс-кодом. Это решение - результат почти вековой борьбы женщин за права в теннисе.
Теннисистки неоднократно говорили о боязни попасть в объектив фотокамер в "непристойном" виде из-за месячных - во время матча они могут мешать спортсменке не только физически, но и морально.
"Шесть лет подряд "эти дни" выпадали у меня на крупные турниры, - рассказывает британская теннисистка Тара Мур. - В 2014-м в самый разгар мне пришлось сыграть четырёхчасовой матч, и в это время ограниченные перерывы на туалет очень некстати. Мужчины-игроки не понимают, теннисистки сталкиваются ещё с одной проблемой. Пятно на белой форме - это то, о чём тревожатся все женщины. Это может быть ужасно унизительно".
В интернете спортсменкам раньше советовали так называемые менструальные чаши, которые собирают жидкость, а не впитывают. Многие спортсменки использовали их, однако не для всех они могут быть удобны.
В этом году на Уимблдоне дошло и до акций протеста, а писать о проблеме стали журналы Glamour и Stylist, а British Journal of Sports Medicine опубликовал исследование, из которого следовало, что 93% спортсменов испытывали симптомы во время месячных, а 67% считали, что это повлияло на их результаты.
"Мы стремимся поддерживать игроков и прислушиваться к их словам о том, как они могут проявить себя наилучшим образом. Я рада подтвердить, что после консультаций с игроками и заинтересованными группами мы приняли решение обновить правила ношения белой одежды на Уимблдоне. Со следующего года женщины и девушки, если захотят, будут иметь возможность носить цветные трусы. Мы надеемся, что эта корректировка правил поможет игрокам сосредоточиться на игре, избавив их от источника беспокойства", - сообщила исполнительный директор Всеанглийского клуба Салли Болтон.
Подобные течения заметны и в других видах спорта - так, в английском футболе несколько клубов Суперлиги поменяли белые шорты на тёмные, а в крикете, где также традиционно играют в белом, тоже стали высказываться о смене дресс-кода.
В этом году руководство Уимблдона отчиталось о рекордной посещаемости и второй по объёму выручке в своей истории.
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