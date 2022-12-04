На Уимблдоне теннисисткам наконец разрешили цветные трусы. Почему это важно?

На Уимблдонском турнире традиционно разрешалась только форма белого цвета - как дань аристократическим традициям. Это был единственный турнир "Большого шлема" с дресс-кодом. Это решение - результат почти вековой борьбы женщин за права в теннисе.

Теннисистки неоднократно говорили о боязни попасть в объектив фотокамер в "непристойном" виде из-за месячных - во время матча они могут мешать спортсменке не только физически, но и морально.

"Шесть лет подряд "эти дни" выпадали у меня на крупные турниры, - рассказывает британская теннисистка Тара Мур. - В 2014-м в самый разгар мне пришлось сыграть четырёхчасовой матч, и в это время ограниченные перерывы на туалет очень некстати. Мужчины-игроки не понимают, теннисистки сталкиваются ещё с одной проблемой. Пятно на белой форме - это то, о чём тревожатся все женщины. Это может быть ужасно унизительно".

В интернете спортсменкам раньше советовали так называемые менструальные чаши, которые собирают жидкость, а не впитывают. Многие спортсменки использовали их, однако не для всех они могут быть удобны.