Осужденный Трукснис получил должность в Юрмальской думе. Сколько он будет зарабатывать?

Председатель и депутаты городской думы могут нанимать советников в соответствии с положением Юрмальского городского самоуправления, которым предусмотрено, что председатель и депутаты Юрмальской городской думы могут иметь советников.

До сих пор указанные обязанности советника не исполнялись, и должность была вакантной. Зарплата советника составляет 60% от месячного оклада заместителя председателя, сообщили в думе.

Таким образом, зарплата Труксниса как советника может составлять 2032 евро до вычета налогов, в то время как у председателя Юрмальской городской думы она может составлять примерно 3852 евро до вычета налогов.

Месячная заработная плата главы Юрмальского городского самоуправления определяется с учетом размера базовой месячной заработной платы, установленной Государственной канцелярией, с применением коэффициента 3,64, в то время как коэффициент, применяемый к месячной заработной плате заместителя председателя самоуправления составляет 3,2, согласно "Положению об оплате труда должностных лиц и служащих учреждений самоуправления города Юрмалы". В свою очередь, опубликованная Кабинетом министров "Информация о размере месячной заработной платы избранных должностных лиц и должностных лиц, назначенных Сеймом, в 2022 году", свидетельствует, что базовая заработная плата составляет 1058,10 евро до уплаты налогов.

Трукснис останется в LZP, так как уже получил "очень суровое наказание"

Даже после вступления приговора в силу бывший председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис останется членом Латвийской Зеленой партии (LZP), выяснило агентство LETA.