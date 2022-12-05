Даже после обвинительного приговора и лишения депутатского мандата многолетний мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская Зеленая партия) продолжит работать в Юрмальской городской думе. Его срочно взяли на должность советника вице-мэра, чтобы как член партии он продолжал выполнять обещания, данные избирателям, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Осужденный Трукснис получил должность в Юрмальской думе. Сколько он будет зарабатывать?
Ингрида Вилкарсе, осужденная за фальсификацию документов вместе с Трукснисом, также сохранила за собой должность руководителя канцелярии главы городской думы, отмечает передача.
Шесть лет назад Трукснис был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Его близкие отношения с бизнесменом Юлием Круминьшем привлекли внимание KNAB, которое прослушивало разговоры Труксниса и долгое время следило за ним.
Из всех первоначально выдвинутых против Труксниса подозрений, включая получение незаконного финансирования для партии и возможное получение взятки, то есть безвозмездное пользование квартирой в проекте Turaidas kvartāls, принадлежащем дочери Круминьша, только одно дело дошло до суда.
Дошедший до суда процесс который Трукснис и его защита поначалу назвали смешным, относится к событиям апреля 2016 года, когда Трукснис по неизвестным причинам не смог выйти на работу и сообщил об этом руководителю своего бюро Ингриде Вилкарсе по телефону.
Зарплата Труксниса на должности советника мэра может составить около 2032 евро
Заработная плата бывшего председателя Юрмальской городской думы Гатиса Труксниса на должности советника председателя думы может составить около 2032 евро до вычета налогов, выяснило агентство LETA.
Председатель и депутаты городской думы могут нанимать советников в соответствии с положением Юрмальского городского самоуправления, которым предусмотрено, что председатель и депутаты Юрмальской городской думы могут иметь советников.
До сих пор указанные обязанности советника не исполнялись, и должность была вакантной. Зарплата советника составляет 60% от месячного оклада заместителя председателя, сообщили в думе.
Таким образом, зарплата Труксниса как советника может составлять 2032 евро до вычета налогов, в то время как у председателя Юрмальской городской думы она может составлять примерно 3852 евро до вычета налогов.
Месячная заработная плата главы Юрмальского городского самоуправления определяется с учетом размера базовой месячной заработной платы, установленной Государственной канцелярией, с применением коэффициента 3,64, в то время как коэффициент, применяемый к месячной заработной плате заместителя председателя самоуправления составляет 3,2, согласно "Положению об оплате труда должностных лиц и служащих учреждений самоуправления города Юрмалы". В свою очередь, опубликованная Кабинетом министров "Информация о размере месячной заработной платы избранных должностных лиц и должностных лиц, назначенных Сеймом, в 2022 году", свидетельствует, что базовая заработная плата составляет 1058,10 евро до уплаты налогов.
Трукснис останется в LZP, так как уже получил "очень суровое наказание"
Даже после вступления приговора в силу бывший председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис останется членом Латвийской Зеленой партии (LZP), выяснило агентство LETA.
Отвечая на вопрос о продолжении членства Труксниса в рядах LZP, лидер партии Эдгар Таварс сказал, что, по мнению большинства правления партии и Юрмальского отделения LZP, бывший председатель Юрмальской городской думы уже понес "очень суровое наказание", и из партии не поступало рекомендации об его исключении.
Председатель LZP обратил внимание на то, что Трукснис получил такое наказание в ситуации, когда не нанес своими действиями материального ущерба муниципалитету или кому-либо еще.
Как сообщалось, департамент по уголовным делам Верховного суда сегодня оставил без изменений приговор Рижского окружного суда от 29 ноября прошлого года, которым Трукснис признан виновным в служебном подлоге в связи с командировкой и оштрафован на 5000 евро.
Тем самым вступило в силу решение суда, согласно которому Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе были признаны виновными в служебном подлоге. Трукснис оштрафован на 5000 евро, а Вилкарсе - на 2500 евро.
Апелляционный суд установил, что в приказе содержались ложные сведения о том, что председатель Юрмальской городской думы отправится в командировку в Даугавпилс.
Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.
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