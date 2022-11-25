Вступил в силу приговор мэру Юрмалы: Трукснис ушел с должности

Трукснис лишился мандата на основании закона о статусе депутата думы самоуправления, статья 3 которого предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата. Закон устанавливает, что депутатский мандат истекает досрочно в день вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

На упомянутую норму агентству LETA также указали в Министерстве охраны среды и регионального развития, пообещав дать более развернутый комментарий ситуации после ознакомления с приговором суда.

Трукснис в пятницу, 25 ноября, заявил агентству LETA, что категорически не согласен с решением суда и не подделывал никаких документов, не наносил никакого ущерба ни муниципалитету, ни государству, и ни одно из обвинений не обосновано.

Трукснис сообщил, что решение суда запрещает ему занимать должность депутата думы этого созыва из-за несостоявшейся командировки в Даугавпилс в 2016 году, однако он продолжит работать на благо юрмальчан и обязательно будет участвовать в следующих муниципальных выборах.