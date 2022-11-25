В день вступления в силу приговора, которым многолетний председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис (Союз зеленых и крестьян/Латвийская зеленая партия) признан виновным в подделке документов, он утратил депутатский мандат, выяснило агентство LETA в самоуправлении.
Вступил в силу приговор мэру Юрмалы: Трукснис ушел с должности
Трукснис лишился мандата на основании закона о статусе депутата думы самоуправления, статья 3 которого предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата. Закон устанавливает, что депутатский мандат истекает досрочно в день вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
На упомянутую норму агентству LETA также указали в Министерстве охраны среды и регионального развития, пообещав дать более развернутый комментарий ситуации после ознакомления с приговором суда.
Трукснис в пятницу, 25 ноября, заявил агентству LETA, что категорически не согласен с решением суда и не подделывал никаких документов, не наносил никакого ущерба ни муниципалитету, ни государству, и ни одно из обвинений не обосновано.
Трукснис сообщил, что решение суда запрещает ему занимать должность депутата думы этого созыва из-за несостоявшейся командировки в Даугавпилс в 2016 году, однако он продолжит работать на благо юрмальчан и обязательно будет участвовать в следующих муниципальных выборах.
Статья 9 закона о выборах в самоуправления предусматривает, что на выборах не могут баллотироваться лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и лица, осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление, за исключением лиц, которые реабилитированы или судимость которых погашена или снята. Трукснис в толковании Уголовного закона осужден за менее тяжкое преступление.
В думе Труксниса может заменить Гунтар Анспокс (Союз зеленых и крестьян/Латвийская зеленая партия), а на должность мэра, по неофициальной информации, может быть выдвинута вице-мэр Рита Спроге (Союз зеленых и крестьян/Латвийская зеленая партия).
Выборы мэра назначены на 21 декабря. До тех пор дума будет работать под руководством Спроге, а Трукснис останется в городской администрации в качестве советника председателя.
Как сообщалось, департамент по уголовным делам Верховного суда сегодня оставил без изменений приговор Рижского окружного суда от 29 ноября прошлого года, которым Трукснис признан виновным в служебном подлоге в связи с командировкой и оштрафован на 5000 евро.
Тем самым вступило в силу решение суда, согласно которому Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе были признаны виновными в служебном подлоге. Трукснис оштрафован на 5000 евро, а Вилкарсе - на 2500 евро.
Апелляционный суд установил, что в приказе содержались ложные сведения о том, что председатель Юрмальской городской думы отправится в командировку в Даугавпилс.
Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.
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