Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева во вторник, 6 декабря, опубликовала видео, в котором со слезами на глазах просит уволенного ведущего передачи Алексея Коростелева, а также журналистов Маргариту Лютову и Владимира Роменского вернуться на работу. Приводим текст обращения Синдеевой полностью:
Видео ⟩ Гендиректор "Дождя" зовет обратно уволенного и уволившихся
"Я больше так не могу. Все эти четыре дня я просто ужасно себя чувствую. Потому что то, за что я все эти годы боролась, за то, чтобы оставаться человеком в любой ситуации, что бы ни происходило... Я чувствую себя просто отвратительной гадиной. Мы, блин, за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть, а мы сделали ужасное.
И все эти четыре дня я хочу исправить ошибку и сказать: "Леш, прости!". И простите, наши зрители, которые, конечно, видят, что мы по-бл**ски себя повели. И да, да, конечно, многие не поймут меня и скажут: "Ну как же так, на кону цена вопроса репутации всего телеканала, потому что украинцы нас не простят".
А как этому телеканалу дальше жить? Как идти телеканалу в жизнь, в будущее, если мы совершили подлость. Это, конечно, подлость по отношению к человеку, который с нами. И да, возможно, после этого заявления все разрушится и, возможно, не будет телеканала. Не нужно будет говно это никому никогда. Про какие ценности мы тогда говорим все время? Как мы можем быть перед нашей аудиторией, которая нам всегда доверяла? Как с этим жить? Я не знаю.
Если я сейчас просто этого не сделаю, не будет телеканала, потому что я не смогу отпустить, заткнуть себя, я не смогу с этим жить. И телеканал только и был жив все это время потому, что он не бл***вал никогда. Поэтому Леша, Рита, Роменский, ребята, возвращайтесь на "Дождь".
Это была ошибка, а не злой умысел. Это была очень большая ошибка, и украинцы могут нас за это не простить. Но это ошибка, и люди совершают ошибки. Но я больше так не могу.
Дорогие мои коллеги, наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с этим моим решением, и у вас есть полное право вести себя так, как считаете нужным. Но я могу себя вести только так, больше я ничего не могу сделать.
Я хочу остаться человеком, которым я оставалась все это время. Человеком, а не говном.
Видео: Обращение Натальи Синдеевой
Ранее во вторник главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем комментарии по поводу аннулирования лицензии "Дождя" в Латвии заявил, что "высказывание в эфире Алексея Коростелева не отражает позицию канала, оно является неправдой, и за эту фразу Алексей Коростелев понес единственно возможную ответственность - прекращение сотрудничества с телеканалом. Увольнение в данном случае равно подтверждению недопустимости подобных высказываний в эфире и равно отказу телеканала от даже намека на солидаризацию с подобными высказываниями".
Напомним, во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.
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