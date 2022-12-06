Видео ⟩ Гендиректор "Дождя" зовет обратно уволенного и уволившихся

"Я больше так не могу. Все эти четыре дня я просто ужасно себя чувствую. Потому что то, за что я все эти годы боролась, за то, чтобы оставаться человеком в любой ситуации, что бы ни происходило... Я чувствую себя просто отвратительной гадиной. Мы, блин, за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть, а мы сделали ужасное.

И все эти четыре дня я хочу исправить ошибку и сказать: "Леш, прости!". И простите, наши зрители, которые, конечно, видят, что мы по-бл**ски себя повели. И да, да, конечно, многие не поймут меня и скажут: "Ну как же так, на кону цена вопроса репутации всего телеканала, потому что украинцы нас не простят".