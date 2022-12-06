Лицензия "Дождя" аннулирована. Заявление главного редактора телеканала Тихона Дзядко

Я могу долго рассуждать об аргументах Совета по электронным СМИ. Например, о том, что, как утверждал председатель совета господин Аболиньш, телеканал "Дождь" неоднократно публиковал карту России с Крымом в составе России в своих прогнозах погоды. Проблема только в том, что передача "Прогноз погоды" закрылась на "Дожде" еще в 2014 году, если мне не изменяет память, еще даже до аннексии Крыма.

Можно порассуждать о выявленном нарушении в словосочетании "наша армия", адресованном российской аудитории. Наша армия совершает военные преступления. Не армия планеты Альфа Центавра, а наша - граждан Российской Федерации - армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию?

Ладно, на самом деле все это уже пена. Телеканал "Дождь" найдет возможность, откуда и как продолжать работать. Что не пена, так это репутация телеканала "Дождь", которую все его журналисты создавали на протяжении 12 лет и которую сегодня многие пытаются разрушить. Но мы не позволим разрушить репутацию телеканала "Дождь".