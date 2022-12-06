Во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", работающего сейчас в Латвии. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко назвал такое решение "абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом". Заявление Дзядко сделал в начале дневного выпуска новостей. "Медуза" приводит полную расшифровку его заявления.
Лицензия "Дождя" аннулирована. Заявление главного редактора телеканала Тихона Дзядко
"Довольно прискорбно, что вместо рассказа о происходящих ежедневно и ежечасно важных новостях приходится который день подряд начинать выпуск с новостей о себе, о телеканале "Дождь", но что поделать.
Итак, сегодня рано утром Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об отзыве лицензии у телеканала "Дождь".
Должен сказать, что происходящее - это занятный флешбэк. Я хорошо помню, как восемь с половиной лет назад сообщал в эфире "Дождя" об отключении телеканала из кабельных сетей в Российской Федерации. Сегодня, спустя восемь с половиной лет, я сообщаю о том же, но уже находясь в Латвии, куда наша команда была вынуждена перебраться из-за невозможности работать в Российской Федерации в условиях военной цензуры, из-за своей антивоенной позиции, из-за неприятия войны, которую Российская Федерация ведет против Украины.
Но сначала по пунктам.
Телеканал "Дождь" может быть временно недоступен в кабельных сетях с 8 декабря. Мы продолжим вещать в YouTube, где только в России нас ежемесячно смотрят более 13 миллионов человек.
Наша команда сейчас занимается разработкой наших дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения и лицензии телеканала "Дождь".
Теперь же немного лирики.
Когда тебя отключают от эфира по надуманным поводам в первый раз, это воспринимается как трагедия. Когда тебя спустя восемь лет называют "угрозой национальной безопасности Латвии", это уже воспринимается как фарс. Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинение. Была ли такая возможность у телеканала "Дождь" сегодня? Нет, ее не было. На 30-минутное заседание Совета по электронным СМИ представителя "Дождя" не пригласили. По итогам 30-минутного заседания появилось 14-страничное решение. Навыкам скорописания уважаемых членов уважаемого Совета по электронным СМИ можно только позавидовать.
Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно и не имеет ничего общего со здравым смыслом. Господин [Ивар] Аболиньш, председатель Совета по электронным СМИ, утверждает, что фразы Алексея Коростелева наносят угрозу национальной безопасности Латвии, и добавляет: "Мы убеждены, что "Дождь" не осознает важность и серьезность этих нарушений".
Однако каким еще может быть осознание важности и серьезности случившегося в эфире, если не увольнение сотрудника, допустившего недопустимое высказывание? И неоднократно подтвержденная позиция. Эти слова были неправдой. Давайте я еще раз повторю, мне не сложно. Высказывание в эфире Алексея Коростелева не отражает позицию канала, оно является неправдой, и за эту фразу Алексей Коростелев понес единственно возможную ответственность - прекращение сотрудничества с телеканалом. Увольнение в данном случае равно подтверждению недопустимости подобных высказываний в эфире и равно отказу телеканала от даже намека на солидаризацию с подобными высказываниями.
Я могу долго рассуждать об аргументах Совета по электронным СМИ. Например, о том, что, как утверждал председатель совета господин Аболиньш, телеканал "Дождь" неоднократно публиковал карту России с Крымом в составе России в своих прогнозах погоды. Проблема только в том, что передача "Прогноз погоды" закрылась на "Дожде" еще в 2014 году, если мне не изменяет память, еще даже до аннексии Крыма.
Можно порассуждать о выявленном нарушении в словосочетании "наша армия", адресованном российской аудитории. Наша армия совершает военные преступления. Не армия планеты Альфа Центавра, а наша - граждан Российской Федерации - армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию?
Ладно, на самом деле все это уже пена. Телеканал "Дождь" найдет возможность, откуда и как продолжать работать. Что не пена, так это репутация телеканала "Дождь", которую все его журналисты создавали на протяжении 12 лет и которую сегодня многие пытаются разрушить. Но мы не позволим разрушить репутацию телеканала "Дождь".
Телеканал "Дождь" всегда выступал, выступает и будет выступать против незаконной аннексии Крыма, против вторжения Российской Федерации в Украину, всегда будет делать все возможное для того, чтобы правда об этом была донесена до как можно большего количества людей в Российской Федерации и за ее пределами. И этого, я абсолютно убежден, мы в этом убеждены, этого мы добьемся. Невзирая на сегодняшнее решение латвийского регулятора, мы продолжим профессионально работать, делая выводы из допущенных в эфире ошибок, как мы делали всегда, и без продиктованных политической конъюнктурой решений совета по электронным СМИ".
Заявление главы NEPLP Ивара Аболиньша
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш утром 6 декабря сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.
Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.
"Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедился, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - сказал глава NEPLP .
Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.
Учитывая, что телеканал "Дождь" транслируется не только на телевидении, но и на платформе YouTube, NEPLP будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент был недоступен в Латвии.
"В России они могут свободно вещать в Интернете", - добавил Аболиньш.
"Это решение показывает, что Латвия - правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия допустила в страну большое количество связанных с Россией СМИ, которые могут здесь свободно работать. Только "Дождь", который нарушил закон и не соблюдал закон, был наказан", - добавил Аболиньш.
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