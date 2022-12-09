Британской модели угрожают смертью. Всё из-за откровенных нарядов на стадионах Катара

Несмотря на всевозможные предостережения со стороны властей Катара и FIFA, многие девушки пренебрегли этими советами и проигнорировали мусульманские правила поведения.

Британская модель OnlyFans (сервис для продажи откровенного контента) Астрид Ветт своим внешним видом не только взорвала соцсети, но и навлекла гнев местного населения.

Девушка, которая явлляется фанаткой "Челси", появлялась на матчах и вокруг стадионов в откровенных нарядах. Дошло даже до того, что в некоторых иностранных СМИ появилась информация, что девушкой всерьёз заинтересовалась катарская полиция.

Местные жители, как и в случае с хорватской моделью, были в бешенстве от такого поведения девушки. В социальных сетях от них можно найти не только стандартные призывы уважать культуру другой страны, но и угрозы расправой.

Портал Kick! пишет, что Астрид Ветт начала карьеру порнозвезды на медиа-платформе в феврале 2021 года.

На аккаунт Астрид в соцсетях подписано более 300 тысяч человек. Но если она продолжит появляться на матчах ЧМ-2022 в таких нарядах, в ближайшее время наверняка станет больше.

Напомним, сборная Англии обыграла команду Сенегала в 1/8 финала со счётом 3:0. Теперь им предстоит сыграть против команды Франции, встреча состоится 10 декабря в 21:00.