Видео ⟩ Под Москвой загорелся торговый центр

Сообщается, что сначала загорелись строительные материалы, после чего огонь перекинулся на первый этаж здания. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. К работам по тушению привлекли 45 человек и 14 единиц техники.

Известно об одном пострадавшем. "Медуза" сообщает, что это охранник торгового центра.

Как сообщалось, 9 декабря в одном из московских торговых центров произошел крупный пожар, на месте были слышны взрывы. Погиб по меньшей мере один человек, возможно, охранник.

Пожар в ТЦ "Мега Химки" начался незадолго до 6 утра (5 утра по латвийскому времени), пожарные прибыли на место спустя 20 минут.

По первоначальным данным, пожар начался на складе магазина стройматериалов OBI, а затем распространился на весь торговый центр площадью 17 тысяч квадратных метров.

В результате пожара начали взрываться газовые баллоны и банки из-под краски.