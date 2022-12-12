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Видео ⟩ Под Москвой загорелся торговый центр

rus.tvnet.lv
Под Москвой загорелся торговый центр
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Пожар в подмосковном торговом центре
Пожар в подмосковном торговом центре Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Утром 12 декабря на территории подмосковного торгового центра вспыхнул пожар, сообщает "Медуза".

Сообщается, что сначала загорелись строительные материалы, после чего огонь перекинулся на первый этаж здания. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. К работам по тушению привлекли 45 человек и 14 единиц техники.

Известно об одном пострадавшем. "Медуза" сообщает, что это охранник торгового центра.

Как сообщалось, 9 декабря в одном из московских торговых центров произошел крупный пожар, на месте были слышны взрывы. Погиб по меньшей мере один человек, возможно, охранник.

Пожар в ТЦ "Мега Химки" начался незадолго до 6 утра (5 утра по латвийскому времени), пожарные прибыли на место спустя 20 минут.

По первоначальным данным, пожар начался на складе магазина стройматериалов OBI, а затем распространился на весь торговый центр площадью 17 тысяч квадратных метров.

В результате пожара начали взрываться газовые баллоны и банки из-под краски.

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