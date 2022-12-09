В ночь на пятницу, 9 декабря, в торговом центре "Мега Химки" в Московской области произошел пожар. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Большой пожар в торговом комплексе под Москвой, погиб человек
По предварительной информации, возгорание случилось в гипермаркете OBI, а потом распространился по всему комплексу.
Площадь пожара составляет 18 тыс. квадратных метров. Ему присвоена четвертая категория сложности, одна из самых высоких. Сотрудники экстренных служб заявили, что в OBI произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций.
Пожарные намерены привлечь к тушению пожара авиацию. На помощь прибывают пожарные из Москвы.
"Рассматриваются различные версии, включая технические - короткое замыкание в элетросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог", - передает слова спасателей Русская служба BBC.
Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили спасатели.
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