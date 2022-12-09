Большой пожар в торговом комплексе под Москвой, погиб человек

По предварительной информации, возгорание случилось в гипермаркете OBI, а потом распространился по всему комплексу.

Площадь пожара составляет 18 тыс. квадратных метров. Ему присвоена четвертая категория сложности, одна из самых высоких. Сотрудники экстренных служб заявили, что в OBI произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций.

Пожарные намерены привлечь к тушению пожара авиацию. На помощь прибывают пожарные из Москвы.

"Рассматриваются различные версии, включая технические - короткое замыкание в элетросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог", - передает слова спасателей Русская служба BBC.

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили спасатели.