Ещё один журналист скончался во время чемпионата мира по футболу, со ссылкой на The Gulf Times сообщает испанское спортивное издание Marca.
Ещё один журналист умер на чемпионате мира в Катаре
Согласно опубликованной информации, 10 декабря умер 43-летний фотограф Халид аль-Мисслам, который работал в Al Kass TV. Причина смерти не уточняется.
В прямом эфире Al Kass TV лишь появилось сообщение с печальным известием и уточнением, что официальное заявление будет сделано только после выяснения всех подробностей.
В тот день, напомним, проходили два четвертьфинальных матча: Марокко - Португалия и Англия - Франция. Предположительно, покойный журналист мог находиться на одной из этих игр.
Одно из ведущих катарских изданий The Gulf Times, сообщая о кончине аль-Мисслама, лишь уточнило, что его смерть была "неожиданной".
Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022
Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW
Напомним, что ранее в Катаре во время матча сборных Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти - 3:4) умер американский журналист Грант Уол.
Незадолго до смерти журналист активно делал публикации в Twitter по поводу проходящего матча.
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