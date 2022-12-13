Ещё один журналист умер на чемпионате мира в Катаре

Согласно опубликованной информации, 10 декабря умер 43-летний фотограф Халид аль-Мисслам, который работал в Al Kass TV. Причина смерти не уточняется.

В прямом эфире Al Kass TV лишь появилось сообщение с печальным известием и уточнением, что официальное заявление будет сделано только после выяснения всех подробностей.

В тот день, напомним, проходили два четвертьфинальных матча: Марокко - Португалия и Англия - Франция. Предположительно, покойный журналист мог находиться на одной из этих игр.

Одно из ведущих катарских изданий The Gulf Times, сообщая о кончине аль-Мисслама, лишь уточнило, что его смерть была "неожиданной".

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022

Напомним, что ранее в Катаре во время матча сборных Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти - 3:4) умер американский журналист Грант Уол.

Незадолго до смерти журналист активно делал публикации в Twitter по поводу проходящего матча.