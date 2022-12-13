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Ещё один журналист умер на чемпионате мира в Катаре

rus.tvnet.lv
Ещё один журналист умер на чемпионате мира в Катаре
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Фото: twitter.com

Ещё один журналист скончался во время чемпионата мира по футболу, со ссылкой на The Gulf Times сообщает испанское спортивное издание Marca.

Согласно опубликованной информации, 10 декабря умер 43-летний фотограф Халид аль-Мисслам, который работал в Al Kass TV. Причина смерти не уточняется.

В прямом эфире Al Kass TV лишь появилось сообщение с печальным известием и уточнением, что официальное заявление будет сделано только после выяснения всех подробностей.

В тот день, напомним, проходили два четвертьфинальных матча: Марокко - Португалия и Англия - Франция. Предположительно, покойный журналист мог находиться на одной из этих игр.

Одно из ведущих катарских изданий The Gulf Times, сообщая о кончине аль-Мисслама, лишь уточнило, что его смерть была "неожиданной".

Напомним, что ранее в Катаре во время матча сборных Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти - 3:4) умер американский журналист Грант Уол.

Незадолго до смерти журналист активно делал публикации в Twitter по поводу проходящего матча.

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