В данный момент Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) ждет от телеканала "Дождь" разъяснений по поводу того, чем будут заниматься сотрудники редакции после того, как канал лишили лицензии на вещание, заявила Rus.LSM глава ведомства Майра Розе. В то же время она отметила, что аннулирование лицензии еще не значит, что и выданные работникам рабочие визы тоже должны быть аннулированы.
Визы для "Дождя": PMLP ждет от телеканала разъяснений по каждому сотруднику
"Телеканалу выдали 13 виз. Цель была - обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз", - заявила Розе, отметив при этом, что само это решение не означает, что работающие в Латвии сотрудники "Дождя" должны лишиться виз незамедлительно.
"Как мы слышали, "Дождь" планирует продолжить выкладывать контент в YouTube, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке - пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек и сохраняется ли изначальная цель получения визы", - сказала Розе.
При этом глава PMLP подчеркнула, что виза может быть аннулирована немедленно, если Служба государственной безопасности (VDD) предоставит информацию о том, что конкретный сотрудник угрожает государственной безопасности. В целом же решение должно быть принято, исходя из ответов руководства "Дождя", отметила Розе.
При этом из ее слов исходит, что аннулирование рабочей визы совсем не означает неизбежного выдворения из страны:
"Если у человека нет связи с работой, то может идти речь и о визах по гуманным соображениям. У нас есть журналисты, которым были выданы такие визы, чтобы они могли здесь находиться. Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему визу по гуманным соображениям, если таковые будут".
Напомним, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь".
Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой не разглашается.
В то же время главный редактор Тихон Дзядко на пресс-конференции 9 декабря заявил, что телеканал надеется вернуться к вещанию в Латвии и ведет работу над устранением совершенных нарушений.
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