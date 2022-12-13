Визы для "Дождя": PMLP ждет от телеканала разъяснений по каждому сотруднику

"Телеканалу выдали 13 виз. Цель была - обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз", - заявила Розе, отметив при этом, что само это решение не означает, что работающие в Латвии сотрудники "Дождя" должны лишиться виз незамедлительно.

"Как мы слышали, "Дождь" планирует продолжить выкладывать контент в YouTube, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке - пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек и сохраняется ли изначальная цель получения визы", - сказала Розе.

При этом глава PMLP подчеркнула, что виза может быть аннулирована немедленно, если Служба государственной безопасности (VDD) предоставит информацию о том, что конкретный сотрудник угрожает государственной безопасности. В целом же решение должно быть принято, исходя из ответов руководства "Дождя", отметила Розе.

При этом из ее слов исходит, что аннулирование рабочей визы совсем не означает неизбежного выдворения из страны: