В пятницу, 9 декабря, прошла пресс-конференция о положении в Латвии работников находящихся в вынужденной эмиграции российских, белорусских и украинских СМИ, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
Видео ⟩ Пресс-конференция "Дождя": Тихон Дзядко ответил на претензии властей Латвии
Видео: пресс-конференция телеканала "Дождь"
В мероприятии принимали участие исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ (Baltic Media Center of Excellence) Гунта Слога, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, член правления The Fix Media foundation и координатор экстренной поддержки Media Hub Riga Сабине Силе.
На мероприятии обсуждали текущую ситуацию с российским независимым каналом "Дождь". Мероприятие организовано Media Hub Riga.
На пресс-конференции Тихон Дзядко сказал, что сейчас телеканал рассматривает варианты подавать ли апелляцию на решение регулятора или нет. Также Дзядко еще раз повторил, что "Дождь" выступает против войны, а также выразил благодарность властям Латвии за то, что в сложный момент приняли журналистов в стране. Он напомнил, что "Дождь" и жители Латвии находятся на одной стороне и борются против агрессии России.
Жизнь для российского вождя— DW на русском (@dw_russian) December 9, 2022
Приятней все же без "Дождя".
Карикатура DW pic.twitter.com/JozeOWajej
Кроме того, Дзядко подтвердил, что "Дождь" продолжает работу в латвийской студии. Хотя вещание канала отключили в странах Балтии, но в Грузии он до сих пор работает. По словам редактора, он не хотел бы покидать Латвию, если для этого будут легальные основания.
Дзядко признал, что "Дождь" - не идеальное СМИ" и "в тех или иных эпизодах" стоило бы действовать иначе. СМИ совершало ошибки, но, по мнению его редактора, самое главное - уметь их признавать и реагировать на них.
Что ответил Дзядко на претензии властей Латвии
По версии Дзядко, телеканал обязался к 1 сентября обеспечить субтитры на латышском языке, а в 2023-м - языковую дорожку. Такой срок он обосновал техническими сложностями.
"Из-за технической проблемы у нас субтитры запустились не 1 сентября, а 2-го, - сказал Дзядко. - Это произошло. […] Однако далее, к сожалению, наши позиции с ними [NEPLP] разошлись. Ими было принято решение, что мы нарушили ранее данное обязательство, нарушили законодательство. Мы с этим не согласны"
Говоря о русской речи во время официального совета, Тихон Дзядко сослался на то, что все неформальные встречи с NEPLP велись по-русски. "Потом [осенью] было первое формальное заседание с советом, на которое мы пришли и, учитывая, что до этого все общение шло на русском языке, мы начали говорить на русском языке, - рассказал он. - Нам было сказано, что необходимо говорить на латышском. Мы принесли извинения и сказали, что этого не знали, но мы можем говорить на английском языке. Нам сказали: "Нет, вы должны говорить на латышском языке". Мы принесли извинения и через несколько дней пришли с переводчиком. Далее все общение с советом продолжалось через переводчика".
Изображение Крыма как составной части РФ Дзядко назвал ошибкой. "Дизайнер, когда делал карту, взял первую попавшуюся ему карту в интернете и исходя из нее, все это рисовал, - объяснил он. - После чего, поскольку материал спешно-спешно монтировали, спешно прислали в редакцию, из-за этого его никто не отсмотрел: его не отсмотрел корреспондент, не отсмотрел редактор. После этого мы приняли решение установить четкие правила. […] Теперь у нас есть четкая установка: [если] материал оказывается в распоряжении редакции после монтажа позже, чем за 30 минут до начала эфира, [он] не выходит.
Использование фразы "наша армия" Дзядко назвал "риторическим приемом". "Мы, зная, что от 60 до 70% нашей аудитории - российские граждане в России, считаем, что эта война касается каждого, каждого россиянина. Поэтому, когда наши ведущие говорили о мобилизации и о преступлениях в Украине, они это говорили, имея в виду: "Уважаемые телезрители России, это наша армия делает преступления. Не какая-то там армия, а наша с вами, обладателей российских паспортов"", - сказал Дзядко. "Это не прославление российской армии", - подчеркнул он. Теперь, понимая, что определенные сочетания слов приводят к очень резким реакциям и формальным решениям о нарушениях, канал будет воздерживаться от подобных слов.
Что будет дальше?
"Дождь" продолжает работать в студии TV3. СМИ продолжает оценивать все аргументы и планировать, как действовать дальше. Команда канала вместе с юристами пока не пришла к окончательному решению, обжаловать ли решение NEPLP. "Мы не должны принимать такое решение в спешке", - подчеркнул главный редактор "Дождя".
"У нас пока нет финального решения [будет ли "Дождь" подавать апелляцию на решение NEPLP], - заявил Дзядко. У нас есть еще несколько недель, чтобы принять решение, обжаловать или нет. Мы вместе с нашими юристами взвешиваем аргументы "за" и "против", чтобы принять решение, подавать апелляцию или нет.
Что касается долгосрочного развития телеканала "Дождь", позиция никак не меняется. Мы крайне признательны и благодарны властям Латвии за то, что в такой тяжелой ситуации, в какой оказался телеканал "Дождь" после вынужденного отъезда из России, власти Латвии протянули нам руку помощи и предложили сюда приехать. Причем не только нам, но и другим редакциям. Это первое.
Наша благодарность ни на каплю не стала меньше после того, что произошло за последнюю неделю.
Второе заключается в том, что позиция телеканала «Дождь» и то, что мы делали, делаем и будем делать, также никаким образом не поменялись. Мы выступаем против этой страшной войны. Надеемся, что наша работа по распространению правды об этой страшной войне, о преступлениях поможет каким-то образом приблизить ее скорейшее завершение.
Наконец, мне кажется, что в этом смысле телеканал "Дождь" и латвийское журналистское сообщество, и латвийские политики на самом деле…
Мне кажется, что мы находимся на одной стороне. Мы находимся на стороне света и на стороне добра".
Напомни, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь".
Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.
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