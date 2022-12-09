Видео ⟩ Пресс-конференция "Дождя": Тихон Дзядко ответил на претензии властей Латвии

"У нас пока нет финального решения [будет ли "Дождь" подавать апелляцию на решение NEPLP], - заявил Дзядко. У нас есть еще несколько недель, чтобы принять решение, обжаловать или нет. Мы вместе с нашими юристами взвешиваем аргументы "за" и "против", чтобы принять решение, подавать апелляцию или нет.

Что касается долгосрочного развития телеканала "Дождь", позиция никак не меняется. Мы крайне признательны и благодарны властям Латвии за то, что в такой тяжелой ситуации, в какой оказался телеканал "Дождь" после вынужденного отъезда из России, власти Латвии протянули нам руку помощи и предложили сюда приехать. Причем не только нам, но и другим редакциям. Это первое.

Наша благодарность ни на каплю не стала меньше после того, что произошло за последнюю неделю.

Второе заключается в том, что позиция телеканала «Дождь» и то, что мы делали, делаем и будем делать, также никаким образом не поменялись. Мы выступаем против этой страшной войны. Надеемся, что наша работа по распространению правды об этой страшной войне, о преступлениях поможет каким-то образом приблизить ее скорейшее завершение.

Наконец, мне кажется, что в этом смысле телеканал "Дождь" и латвийское журналистское сообщество, и латвийские политики на самом деле…

Мне кажется, что мы находимся на одной стороне. Мы находимся на стороне света и на стороне добра".

Напомни, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь". Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.