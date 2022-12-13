ВИДЕО ⟩ Футболисты сборной Англии заберут из Катара бездомного кота

Защитники "Манчестер Сити" Джон Стоунз и Кайл Уокер подружились с бездомным котом, которого встретили на базе сборной в городе Аль-Вакра.

Уокер пообещал забрать кота в Англию, если команда выиграет чемпионат мира. Несмотря на вылет от Франции на стадии 1/4 финала, англичане всё равно решили забрать животное с собой.

"Мы усыновили его, я и Стоунз. Некоторым людям действительно не нравится кот, но я его люблю", - приводит The Guardian слова Уокера, который назвал кота Дэйвом.

Кота доставили в местную ветеринарную клинику, чтобы сделать необходимые анализы и прививки. Сообщается, что он проведёт четыре месяца в карантине, а затем, вероятно, будет отправлен на базу "Манчестер Сити" или же поселится у одного из игроков.

Кстати, Дэйв не первый кот, который стал популярен благодаря чемпионату мира в Катаре. Напомним, что во время пресс-конференции сборной Бразилии пресс-атташе команды грубо обошёлся с другим котом.