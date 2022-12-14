Кто самая богатая семья в мире?

Имущество семьи Аль Нахайян включает футбольный клуб "Манчестер Сити", несколько дворцов и большую часть эксклюзивной лондонской площади Беркли.

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Рост состояния семьи связан с Royal Group, широкой сетью компаний, в которых работает более 27 000 человек в различных сферах, таких как финансы и робототехника. По словам людей, знакомых с деятельностью компании, за последние 20 лет ее стоимость выросла до 300 миллиардов долларов.

По мере роста богатства семьи Аль Нахайян растет и их влияние в регионе и во всем мире. Шейх Тахнун признан главой растущей бизнес-империи семьи, а также важным политическим эмиссаром. Брат шейха Тахнуна - Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян - президент ОАЭ.

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Шейхи Тахнун и Мохаммед - двое из шести братьев, рожденных от основателя ОАЭ. Шейх Мансур является заместителем премьер-министра ОАЭ, председателем центрального банка и главой федерального инвестиционного фонда Emirates Investment Authority.

Royal Group не только инвестирует в компании, но и предоставляет шейху поваров мирового класса и личных телохранителей.

Семья владеет тремя суперъяхтами, в том числе самой большой в мире Azzam.

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Стоимость некоторых инвестиций Royal Group значительно увеличилась за последние годы. International Holding Co. (IHC) последние пять лет оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Это больше, чем McDonald's Corporation, Nike Inc. и другие. Однако международные инвесторы выражают обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности.