Кто самая богатая семья в мире?

Состояние семьи президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна достигает 300 миллиардов долларов США. Это самая богатая семья в мире и в то же время одна из самых скрытных. Деловое издание Bloomberg рассказало, какие инвестиции принадлежат самой богатой семье и как она развивает компании.
Семья Аль Нахайяна владеет футбольным клубом "Манчестер Сити", несколькими дворцами, она инвестировала в компанию космических технологий Илона Маска Space X, а также в компанию певицы Рианны Savage X Fenty.
53-летний шейх Тахнун ибн Заид Аль Нахайян - сын основателя Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и советник по национальной безопасности - отвечает за большую часть состояния семьи.
Чистое состояние семьи достигает не менее 300 миллиардов долларов США, по данным Bloomberg.
Состояние семьи Уолтон превышает 225 миллиардов долларов. Уолтоны долгое время были самой богатой семьей в мире благодаря сети розничных магазинов Walmart в США.
Точную сумму королевского состояния определить трудно из-за сложности разделения семейного и государственного богатства. Семья Аль Нахайян правит ОАЭ более полувека - с момента обретения ОАЭ независимости.
Частные владения указывают на то, что активы семьи превышают состояние саудовской королевской семьи и других кланов Персидского залива.
Шейх Тахнун ибн Заид Аль Нахайян имеет черный пояс по джиу-джитсу, возглавляет инвестиционный фонд Абу-Даби ADQ, а также главное кредитное учреждение страны First Abu Dhabi Bank. Семья владеет инвестиционной компанией, стоимость которой за последние пять лет выросла почти на 28000%.
Имущество семьи Аль Нахайян включает футбольный клуб "Манчестер Сити", несколько дворцов и большую часть эксклюзивной лондонской площади Беркли.
Рост состояния семьи связан с Royal Group, широкой сетью компаний, в которых работает более 27 000 человек в различных сферах, таких как финансы и робототехника. По словам людей, знакомых с деятельностью компании, за последние 20 лет ее стоимость выросла до 300 миллиардов долларов.
По мере роста богатства семьи Аль Нахайян растет и их влияние в регионе и во всем мире. Шейх Тахнун признан главой растущей бизнес-империи семьи, а также важным политическим эмиссаром. Брат шейха Тахнуна - Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян - президент ОАЭ.
Шейхи Тахнун и Мохаммед - двое из шести братьев, рожденных от основателя ОАЭ. Шейх Мансур является заместителем премьер-министра ОАЭ, председателем центрального банка и главой федерального инвестиционного фонда Emirates Investment Authority.
Royal Group не только инвестирует в компании, но и предоставляет шейху поваров мирового класса и личных телохранителей.
Семья владеет тремя суперъяхтами, в том числе самой большой в мире Azzam.
Стоимость некоторых инвестиций Royal Group значительно увеличилась за последние годы. International Holding Co. (IHC) последние пять лет оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Это больше, чем McDonald's Corporation, Nike Inc. и другие. Однако международные инвесторы выражают обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности.
IHC планирует инвестировать миллиарды долларов в рынки, включая Индонезию, Турцию и Индию, особенно в такие сферы, как продукты питания, инфраструктура и здравоохранение, заявил в августе исполнительный директор компании.
Для привлечения туристов семья Аль Нахайян создала крытый парк развлечений под названием "Мир Феррари", точную копию части музея Лувр, а также гоночную трассу "Формулы-1".
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар пытаются диверсифицировать свою экономику до конца эры ископаемого топлива. В ОАЭ сосредоточено около 6% мировых разведанных запасов нефти.
Как и в большинстве развивающихся стран, инвестиции и политика идут рука об руку. Семья Аль Нахайян не исключение. Шейх Тахнун встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2021 году, а после встречи IHC купила 50% акций турецкой компании по возобновляемым источникам энергии.
Компания также инвестировала почти 2 миллиарда долларов в три компании, принадлежащие индийскому миллиардеру Гаутаму Адани. Это произошло после того, как страны подписали торговую сделку. В свою очередь ADQ, инвестиционный фонд Абу-Даби, занял руководящие должности в египетских компаниях, чтобы помочь укрепить пошатнувшуюся экономику.
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