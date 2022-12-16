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Фото ⟩ Киевляне прячутся от российских ракет на станциях метро

rus.tvnet.lv
Киевляне прячутся от российских ракет на станциях метро
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Фото: Reuters/ScanPix

Пока Россия в очередной раз запускает ракеты по столице Украины Киеву, жители города снова вынуждены искать убежища на подземных станциях метро.

Россия утром в пятницу выпустила по Украине несколько десятков ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Киевской области, Харьковской области, Кривом Роге, Днепропетровской области, Николаевской области, Запорожской области и Полтавской области. Утром в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Фото: AP/Scanpix

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение метро остановлено на всех линиях Киева, подземные станции работают как бомбоубежища.

Он также указал, что в городе вводятся экстренные аварийные отключения света, также начались перебои с подачей воды из-за повреждения энергоинфраструктуры.

Галерея: Киевляне прячутся от российских ракет на станциях метро

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