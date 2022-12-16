Пока Россия в очередной раз запускает ракеты по столице Украины Киеву, жители города снова вынуждены искать убежища на подземных станциях метро.
Фото ⟩ Киевляне прячутся от российских ракет на станциях метро
Киевляне прячутся от российских ракет на станциях метро
Россия утром в пятницу выпустила по Украине несколько десятков ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Киевской области, Харьковской области, Кривом Роге, Днепропетровской области, Николаевской области, Запорожской области и Полтавской области. Утром в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение метро остановлено на всех линиях Киева, подземные станции работают как бомбоубежища.
Он также указал, что в городе вводятся экстренные аварийные отключения света, также начались перебои с подачей воды из-за повреждения энергоинфраструктуры.
Галерея: Киевляне прячутся от российских ракет на станциях метро
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