Новые ракетные удары по Украине: сообщается о взрывах в Киеве и других регионах

Как пишет "Медуза", жителей призвали проследовать в укрытия и готовиться к ракетным атакам.

В украинских Telegram-каналах сообщают о взрывах в Запорожье, в Харьковской и Днепропетровской областях. В Киеве работают силы ПВО, подтвердили в городской военной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах города. Движение метро остановлено на всех линиях Киева, подземные станции работают как бомбоубежища.

В некоторых областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Ограничения введены, в частности, в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях.

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обесточен после ударов, без света осталась и Полтава.

Галерея: Украина. Декабрь 2022 года

В Днепропетровской области в направлении Кривого Рога были выпущены две ракеты, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, в свою очередь в Полтавской области сработала ПВО.