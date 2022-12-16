Утром в пятницу, 16 декабря, по Украине были нанесены новые ракетные удары. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны, сообщают украинские СМИ.
Новые ракетные удары по Украине: сообщается о взрывах в Киеве и других регионах
Как пишет "Медуза", жителей призвали проследовать в укрытия и готовиться к ракетным атакам.
В украинских Telegram-каналах сообщают о взрывах в Запорожье, в Харьковской и Днепропетровской областях. В Киеве работают силы ПВО, подтвердили в городской военной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах города. Движение метро остановлено на всех линиях Киева, подземные станции работают как бомбоубежища.
В некоторых областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Ограничения введены, в частности, в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях.
Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обесточен после ударов, без света осталась и Полтава.
Галерея: Украина. Декабрь 2022 года
В Днепропетровской области в направлении Кривого Рога были выпущены две ракеты, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, в свою очередь в Полтавской области сработала ПВО.
В Кривом Роге зафиксировано попадание в жилой дом, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", - рассказал он.
Позднее он сообщил, что в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека. Также, по его словам, "по меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей". Все они находятся в больнице.
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, всего по Украине было выпущено порядка 60 ракет.
Офис президента Украины: по всей стране вводятся аварийные отключения света
После утренних ракетных ударов по нескольким регионам Украины - по всей стране вводятся аварийные отключения света, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Первыми были полностью обесточены Киев, Харьков и вся Кировоградская область, пишет Русская служба ВВС.
"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградщина также полностью обесточена", - сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
В других регионах это делается превентивно.
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