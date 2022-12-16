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Новые ракетные удары по Украине: сообщается о взрывах в Киеве и других регионах

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Новые ракетные удары по Украине: сообщается о взрывах в Киеве и других регионах
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Фото: AFP/SCANPIX

Утром в пятницу, 16 декабря, по Украине были нанесены новые ракетные удары. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны, сообщают украинские СМИ.

Как пишет "Медуза", жителей призвали проследовать в укрытия и готовиться к ракетным атакам.

В украинских Telegram-каналах сообщают о взрывах в Запорожье, в Харьковской и Днепропетровской областях. В Киеве работают силы ПВО, подтвердили в городской военной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах города. Движение метро остановлено на всех линиях Киева, подземные станции работают как бомбоубежища.

В некоторых областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Ограничения введены, в частности, в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях.

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обесточен после ударов, без света осталась и Полтава.

Галерея: Украина. Декабрь 2022 года

В Днепропетровской области в направлении Кривого Рога были выпущены две ракеты, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, в свою очередь в Полтавской области сработала ПВО.

В Кривом Роге зафиксировано попадание в жилой дом, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", - рассказал он.

Позднее он сообщил, что в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека. Также, по его словам, "по меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей". Все они находятся в больнице.

Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, всего по Украине было выпущено порядка 60 ракет.

Офис президента Украины: по всей стране вводятся аварийные отключения света

После утренних ракетных ударов по нескольким регионам Украины - по всей стране вводятся аварийные отключения света, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Первыми были полностью обесточены Киев, Харьков и вся Кировоградская область, пишет Русская служба ВВС.

"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградщина также полностью обесточена", - сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В других регионах это делается превентивно.

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