Лучше везти через Польшу и Латвию. Они задают меньше всего вопросов

На вопрос о том, не грозят ли покупателю какие-либо неприятности за покупку этих гранул, Гирчис предложил лично подделать документы о происхождении товара. "Я напишу все, что вы захотите. Мне все равно. (…) На гранулах нет надписи, где они произведены. Это не указано и в наших документах на покупку. Вы покупаете это у меня, продавца из Литвы. Если хотите, я могу написать "древесные гранулы LT". Если хотите, это не проблема".

Менее разговорчивым Гирчис был, когда журналисты сообщили ему о тайном визите. О нарушении санкций он больше ничего не знал: "Вы надо мной издеваетесь? Вам нечем больше заняться? Я ничего не нарушаю". Учитывая предыдущую откровенность Гирчиса относительно обхода санкций, журналисты спросили, считает ли он, что на его руках тоже есть украинская кровь. "Нет, я не думаю, что мои руки запятнаны кровью. Даже если эти гранулы приходят из Беларуси - Беларусь по сути не участвует в войне". (Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил использовать территорию страны в качестве плацдарма для вторжения в Украину, там тренируются российские мобилизованные, а также позволяется использовать инфраструктуру страны для военных целей. - Прим. ред.)