Как Казахстан и Кыргызстан - на территории которых лесов примерно 5-6% – внезапно стали мегаэкспортерами древесины на Запад, обойдя санкции России и Беларуси.
Лучше везти через Польшу и Латвию. Они задают меньше всего вопросов
Летом на границе Латвии началось нечто странное. После запрета Европейского союза (ЕС) на импорт продукции из России и Беларуси появились грузы древесины из Казахстана и Кыргызстана - стран, в которых очень мало леса и у которых Латвия раньше ничего подобного не покупала.
К концу года кривые импорта буквально подскакивают. Импорт изделий из древесины из Кыргызстана вырос с нуля до 829 тыс. евро, а из Казахстана - до 1,85 млн евро.
Infogram
То же самое происходит в других странах ЕС. После экспорта в страны ЕС в 2020 и 2021 годах в размере 445 тысяч обе страны Средней Азии - по крайней мере на бумаге - в этом году ввезли продукцию из древесины на сумму более чем 30 миллионов. Основные получатели - Литва, Польша, Германия, Латвия и Дания.
Литовская таможня убеждена в том, что прирост объясняется обходом санкций ЕС путем ввоза в блок российской и белорусской древесины с поддельными киргизскими и казахскими сертификатами. Это доказывает также исследование журналистов Беларуси и Литвы, в котором приняла участие и Re:Baltica.
Белорусские Пиноккио в киргизском пальто
В августе 2022 года в столице Кыргызстана Бишкеке была учреждена компания Admit. Хотя она существует всего четыре месяца, утверждается, что компания перерабатывает 40 000 тонн древесины в год.
В телефонном звонке с потенциальным белорусским клиентом, которым притворялись партнеры Re:Baltica из исследовательского центра Беларуси (BIC), представитель Admit откровенно рассказал, как работает их схема. "Вместе со своей продукцией мы берем и вашу продукцию, кажется, проблем не было. (…) Мы осуществляем поставки в Польшу, Литву и Латвию. А также в Германию и Италию", - пояснил представитель предприятия. Он также посоветовал везти грузы через Польшу или Латвию, так как на границах этих стран "задают меньше всего вопросов" (когда впоследствии представители BIC задали эти вопросы соучредителю предприятия Денису Пытко (Dzianis Pytko) как журналисты, он отрицал причастность Admit к нарушению санкций и бросил трубку, обвинив журналистов в "провокации").
Тем временем в Минске компания StandartnoBy, созданная людьми, близкими к правительству, пообещала предоставить журналисту как потенциальному клиенту сертификат, выданный в Кыргызстане, чтобы попытаться импортировать белорусскую древесину в ЕС. Конкретный сертификат, присланный в качестве образца, должен был быть выдан киргизским предприятием Sertifikat KG другому киргизскому предприятию KSK Torg KeiDži, совладельцем которого является один из основателей StandartnoBy. "Производители могут попытаться использовать эти сертификаты, чтобы доказать таможне ЕС, что они получают все из Кыргызстана", - говорится в телеграмме StandartnoBy. В качестве доказательства представитель компании прислал пример сертификата на древесные гранулы.
Когда журналисты обратились за официальным комментарием, соучредитель предприятий Олег Нарчук (Aleh Narchuk) отрицал, что связанные с ним предприятия помогали кому-либо избежать санкций. "Мы действуем строго в соответствии с буквой закона. Мы не подделываем никаких документов", - сказал белорусский бизнесмен. Что касается сообщений от его коллег, предлагающих оказать услуги, чтобы избежать санкций, Нарчук сказал, что "сотрудник, вероятно, написал что-то, чтобы привлечь внимание клиентов".
Беларусь с ее густым лесным покровом и хорошо развитой промышленностью была одним из крупнейших поставщиков древесины в ЕС. В 2021 году Беларусь поставила на европейский рынок древесины на сумму в 1,37 млрд евро, войдя в число крупнейших поставщиков блока. Больше поставили только Китай и Россия.
Как проходит перемаркировка гранул в Литве
Литовское предприятие Vivalsa еще недавно торговало древесными гранулами из России. Когда из-за санкций этот промысел был прекращен, компания невероятно быстро начала предлагать ту же продукцию, но теперь уже из Кыргызстана. По крайней мере так говорят официально. Совсем другое совладелец фирмы Саулюс Гирчис (Saulius Girčys) рассказал при встрече с потенциальными клиентами, за которых выдали себя литовские журналисты.
"Привозят из Беларуси, но так как это запрещено - делают киргизские документы", - откровенно признался Гирчис. Бизнесмен также объяснил цепочку поставок - он покупает "киргизские" гранулы у польской компании, которая доставляет их на его склад в Литве. "На самом деле мы все понимаем, что Кыргызстан не производит эти гранулы", - добавил Гирчис. Директор и совладелец Vivalsa с гордостью демонстрирует большие упаковки гранул с маркировкой Кыргызстана: "Вы видите? Кыргызстан".
На вопрос о том, не грозят ли покупателю какие-либо неприятности за покупку этих гранул, Гирчис предложил лично подделать документы о происхождении товара. "Я напишу все, что вы захотите. Мне все равно. (…) На гранулах нет надписи, где они произведены. Это не указано и в наших документах на покупку. Вы покупаете это у меня, продавца из Литвы. Если хотите, я могу написать "древесные гранулы LT". Если хотите, это не проблема".
Менее разговорчивым Гирчис был, когда журналисты сообщили ему о тайном визите. О нарушении санкций он больше ничего не знал: "Вы надо мной издеваетесь? Вам нечем больше заняться? Я ничего не нарушаю". Учитывая предыдущую откровенность Гирчиса относительно обхода санкций, журналисты спросили, считает ли он, что на его руках тоже есть украинская кровь. "Нет, я не думаю, что мои руки запятнаны кровью. Даже если эти гранулы приходят из Беларуси - Беларусь по сути не участвует в войне". (Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил использовать территорию страны в качестве плацдарма для вторжения в Украину, там тренируются российские мобилизованные, а также позволяется использовать инфраструктуру страны для военных целей. - Прим. ред.)
Литовская таможня: мы четко видим обход санкций
В ноябре таможня Литвы объявила, что будет строже контролировать грузы древесины. Учреждение открыто заявило, что это связано с санкциями против России и Беларуси.
"Пока нас больше всего беспокоит раздел 44 - древесина и все, что с ней связано и в основном находится под санкциями", - отметил Вигантас Пайгозинас (Vygantas Paigozinas), заместитель начальника литовского таможенного департамента. Наши соседи-таможенники уже остановили ряд грузов, которые якобы прибыли из вышеупомянутых стран Центральной Азии, но на самом деле были отправлены из России или Беларуси.
"Это очевидно, признаки неоспоримы. Мы находим маркировку [страны] на упаковке, дополнительные комплекты документов, которые прямо указывают на то, что товары поступают из России или Беларуси. (...) Мы выявили несколько случаев, но другая сторона также вносит улучшения, и с каждым разом подозрительные попытки обойти [санкции] становятся все более изощренными", - сказал Пайгозинас.
Он признает, что таможня не в состоянии полностью остановить поставки нелегальной древесины с маркировкой Казахстана и Кыргызстана, поскольку истинное происхождение трудно доказать.
Что происходит в Латвии
Re:Baltica выяснила на таможне, что до сих пор только трем грузам было отказано в пересечении латвийско-российской границы из-за недостаточно четких документов о происхождении. Один из них был транзитным грузом из Казахстана в Польшу. Должностные лица заметили, что в сопроводительных документах содержалась информация о российской компании. Партии древесных гранул из Кыргызстана было отказано в таможенном оформлении, поскольку было установлено, что реальной страной происхождения товара является Беларусь. В свою очередь, третий груз гранул был из Казахстана, но таможня отказалась уточнить причину, по которой ему было отказано в пересечении границы.
Государственная лесная служба (VMD) также подчеркнула Re:Baltica, что осознает, что "проблема нелегального импорта древесины, к сожалению, существует". Служба выявила несколько подозрительных случаев, но рассматривает их как "рискованный импорт", а не обход санкций, и продолжает расследование. "Учитывая количество товаров из России и Беларуси, которые ввозились в Латвию в прошлом, не следует удивляться и легальному импорту из других третьих стран", - подчеркнули в ведомстве.
На вопрос о том, связан ли внезапный рост импорта из Казахстана и Кыргызстана в Латвию непосредственно с уклонением от санкций, таможня ответила Re:Baltica уклончиво. Риск есть, но эта группа товаров находится под повышенным контролем, и в случае обнаружения несоответствия требованиям она не допускается к пересечению границы. Однако следует отметить, что "нет никаких оснований для общего запрета на импорт из стран, не попавших под санкции".
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