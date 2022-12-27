Путеводитель по Месси. Что значат татуировки футболиста?

Первой татуировкой в жизни Лео стал портрет его мамы Селии: в 2010-м он набил его на левой лопатке. Кстати, именно мама была одной из первых, кто выбежал на поле после победы сборной Аргентины на чемпионате мира, чтобы обнять своего сына.

В 2012 году у Месси родился сын Тьяго, он набил на левой (своей основной!) ноге имя первенца и детские руки. Спустя несколько месяцев там же появились крылья ангела и сердце.

Два года спустя на ту же ногу нападающий добавил мяч, меч и десятый (свой фирменный) номер. Правда, через два года Лео исправил рисунок: меч оказался закрашен тату в стиле blackwork.