Триумф Лионеля Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира сподвиг многих фанатов увековечить это событие на своём теле. Сам Месси тоже увлекается татуировками, о которых сегодня и пойдёт речь.
Путеводитель по Месси. Что значат татуировки футболиста?
Первой татуировкой в жизни Лео стал портрет его мамы Селии: в 2010-м он набил его на левой лопатке. Кстати, именно мама была одной из первых, кто выбежал на поле после победы сборной Аргентины на чемпионате мира, чтобы обнять своего сына.
В 2012 году у Месси родился сын Тьяго, он набил на левой (своей основной!) ноге имя первенца и детские руки. Спустя несколько месяцев там же появились крылья ангела и сердце.
Два года спустя на ту же ногу нападающий добавил мяч, меч и десятый (свой фирменный) номер. Правда, через два года Лео исправил рисунок: меч оказался закрашен тату в стиле blackwork.
Правая рука Месси представляет собой отдельное произведение искусства: на ней набит витраж собора Саграда-Фамилия (это одна из самых известных локаций в Барселоне), цветущий розовый лотос, ближе к кисти располагаются часы и шестерёнки.
На внутренней стороне руки - глаз супруги Лео Антонеллы и карта города Росарио, в котором родился футболист.
На плече - лицо Христа.
В 2017-м, после свадьбы, Месси и его супруга Антонелла набили на безымянных пальцах дату свадьбы римскими цифрами.
В том же году Месси набил губы жены на своём животе.
А вскоре после этого - чёрные кольца выше правой лодыжки, рядом с которыми выведены даты дней появлений на свет его жены Антонеллы и их детей Матео и Чиро.
На теле Месси не хватает лишь одной татуировки - Кубка мира по футболу. Запасаемся терпением!
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