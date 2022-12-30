В этом году на экраны вышел фильм "Огненная пара" (Le Couple de Feu) об истории дуэта Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон - одной из самых титулованных и известных пар в фигурном катании. Документальное кино про фигурное катание - большая редкость. Именно поэтому всем любителям спорта стоит обратить на него внимание.
Габриэла Пападакис - аборт, нервный срыв, депрессия. Какова цена олимпийского золота?
Фильм получился мощным и рассказывает историю танцоров на пути к олимпийскому золоту - кадры с соревнований, тренировок, встречи с семьями и близкими людьми.
Помимо спортивной составляющей, в фильме много времени уделяется личной стороне вопроса. Непобедимые Габриэла и Гийом пережили столько сложностей, что ещё раз убеждаешься, насколько велика цена успеха.
Они могли стать олимпийскими чемпионами ещё на Играх-2018 в Пхёнчхане, но обидный казус с костюмом Габриэлы не позволил этому случиться. Во время короткого танца её платье неожиданно расстегнулось и оголило грудь.
В фильме подробно рассказывается о чемпионате Европы 2020 года, когда у Габриэлы случился нервный срыв, а затем и депрессия, из-за которой она долгое время не могла вернуться к полноценным тренировкам. Именно из-за этого пара пропустила мировое первенство 2021-го.
В фильме девушка призналась, что пережила аборт и после него впала в депрессию. Вытаскивать себя из этого состояния ей пришлось самостоятельно.
"Когда мне стало совсем плохо и я пропустила тренировку, они дали мне немного времени, чтобы я разобралась со своими проблемами. Потом они сказали: "Слушай, если ты собираешься выиграть Олимпиаду, нужно привести себя в чувства, иначе мы завершаем. Потому что мы не можем". Это было сказано не со зла, но меня припёрли к стенке… Если бы они заметили, что я снова впадаю в прежнее состояние, это их отдалило бы, потому что я обещала, что возьму себя в руки.
Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос.
Я объявила, что сделала аборт, они меня навестили. Вроде всё было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться... Когда я забеременела, то винила только себя: "Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть". Мне понадобилось две недели, чтобы рассказать об этом Гийому и тренерам. "Разберись со своими проблемами" - такой был ответ", - приводит слова Габриэлы Sport24.
Сизерон, в свою очередь, рассказал, что у пары есть ментальный тренер, который помогает им оставаться дуэтом и сохранять доверительные отношения.
Из Пхёнчхана французы вернулись с серебром и жаждой реванша. На Олимпиаде в Пекине Пападакис и Сизерон, как и ожидалось, выиграли заслуженное золото. Цель достигнута, но какова цена этого чемпионства? Счастлива ли Габриэла теперь, когда у неё есть олимпийское золото?
Для Габриэлы и Гийома фигурное катание стало одним из способов социализации. У обоих были проблемы с общением в школе, но на льду всё менялось. Пара образовалась в 2008 году, и с тех пор они - олимпийские чемпионы (2022), серебряные призёры Олимпийских игр (2018), пятикратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), вице-чемпионы мира (2017) и пятикратные чемпионы Европы (2015-2019).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!