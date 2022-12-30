Габриэла Пападакис - аборт, нервный срыв, депрессия. Какова цена олимпийского золота?

Фильм получился мощным и рассказывает историю танцоров на пути к олимпийскому золоту - кадры с соревнований, тренировок, встречи с семьями и близкими людьми.

Помимо спортивной составляющей, в фильме много времени уделяется личной стороне вопроса. Непобедимые Габриэла и Гийом пережили столько сложностей, что ещё раз убеждаешься, насколько велика цена успеха.

Они могли стать олимпийскими чемпионами ещё на Играх-2018 в Пхёнчхане, но обидный казус с костюмом Габриэлы не позволил этому случиться. Во время короткого танца её платье неожиданно расстегнулось и оголило грудь.

В фильме подробно рассказывается о чемпионате Европы 2020 года, когда у Габриэлы случился нервный срыв, а затем и депрессия, из-за которой она долгое время не могла вернуться к полноценным тренировкам. Именно из-за этого пара пропустила мировое первенство 2021-го.

В фильме девушка призналась, что пережила аборт и после него впала в депрессию. Вытаскивать себя из этого состояния ей пришлось самостоятельно.