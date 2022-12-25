"Реал" отказался от попыток подписать Мбаппе и Роналду из-за атмосферы в команде

Это же является одной из причин того, что "Реал" не хочет возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду.

Считается, переход футболистов такого масштаба может привести к ухудшению атмосферы внутри коллектива и смене ролей среди нынешних игроков. А клуб хочет избегать конфликтов.

При этом в "Реале" понимают, что Мбаппе многое дал бы команде. Но его вряд ли будут покупать у "ПСЖ".

Будущей главной звездой "Реал Мадрида" руководители команды видят Винисиуиса Жуниора.

Ранее Мбаппе после ЧМ-2022 стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt.