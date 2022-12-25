Футбольный клуб "Реал Мадрид" не хочет подписывать французского нападающего Килиана Мбаппе, чтобы сохранить здоровую атмосферу в команде. Об этом сообщает газета Marca.
"Реал" отказался от попыток подписать Мбаппе и Роналду из-за атмосферы в команде
"Реал" отказался от попыток подписать Мбаппе и Роналду из-за атмосферы в команде
Это же является одной из причин того, что "Реал" не хочет возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду.
Считается, переход футболистов такого масштаба может привести к ухудшению атмосферы внутри коллектива и смене ролей среди нынешних игроков. А клуб хочет избегать конфликтов.
При этом в "Реале" понимают, что Мбаппе многое дал бы команде. Но его вряд ли будут покупать у "ПСЖ".
Будущей главной звездой "Реал Мадрида" руководители команды видят Винисиуиса Жуниора.
Ранее Мбаппе после ЧМ-2022 стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt.
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