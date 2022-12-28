Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников визы сотрудникам телеканала "Дождь", сообщает программа LTV Panorāma.
PMLP не будет аннулировать визы сотрудникам телеканала "Дождь"
После аннулирования разрешения на вещание телеканалу "Дождь", PMLP начал процесс оценки виз для сотрудников канала, которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год. В процессе оценки PMLP пришла к выводу, что сотрудники телеканала, получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать здесь работать.
"Дождь" упомянул в своем пояснении, что цель визы - трудоустройство- по-прежнему остается актуальным,
поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.
PMLP заявила, что если цель визы останется актуальной, то у ведомства нет законных оснований для отмены виз.
Как уже сообщалось, NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание "Дождя", а министр внутренних дел Кристап Эклонc, оценив предложение Службы государственной безопасности (VDD), включил в так называемый "черный список" бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, постоянно работающего в Грузии, но впоследствии уволенный за высказывания в эфире о поддержке солдат российской армии.
Включение Коростелева в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, подтвердило Министерство внутренних дел.
После этого инцидента "Дождь" принял решение о прекращении сотрудничества с Коростелевым. После того, как Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) позже отозвал лицензию у "Дождя", гендиректор телеканала Наталия Синдеева заявила, что увольнение Коростелева было ошибкой, поэтому его и еще двух журналистов пригласили вернуться в коллектив "Дождя". Однако главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко уже заявил, что не планирует менять решение, и Коростелев не будет принят обратно.
Российский независимый телеканал "Дождь" на время прекратил работу в начале марта после принятия Госдумой России закона о "фейковых новостях". После этого главный редактор и ряд других сотрудников редакции телеканала покинули Россию.
"Дождь" постепенно возобновил работу 18 июля, работая в студии в Риге.
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