PMLP не будет аннулировать визы сотрудникам телеканала "Дождь"

После этого инцидента "Дождь" принял решение о прекращении сотрудничества с Коростелевым. После того, как Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) позже отозвал лицензию у "Дождя", гендиректор телеканала Наталия Синдеева заявила, что увольнение Коростелева было ошибкой, поэтому его и еще двух журналистов пригласили вернуться в коллектив "Дождя". Однако главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко уже заявил, что не планирует менять решение, и Коростелев не будет принят обратно.