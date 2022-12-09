Бывшему журналисту "Дождя" Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию

Включение Коростелева в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, подтвердило Министерство внутренних дел.

Согласно закону, иностранец, в отношении которого вынесено решение министра внутренних дел, имеет право обжаловать его в Административном районном суде в течение месяца. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение решения, и заявитель не вправе просить суд о приостановлении действия этого решения. Административный районный суд должен рассмотреть дело в двухмесячный срок.

Как сообщалось, включение Коростелева в список было рекомендовано VDD, которая оценила заявления, прозвучавшие в программе телеканала "Здесь и сейчас" 1 декабря. Служба заключила, что их можно расценивать, как приглашение оказать материальную поддержку мобилизованным в российскую армию на ведение боевых действий в Украине. В ходе передачи Коростелев неоднократно указывал на тяжелое положение российских солдат на фронте.

После этого инцидента "Дождь" принял решение о прекращении сотрудничества с Коростелевым. После того, как Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) позже отозвал лицензию у "Дождя", гендиректор телеканала Наталия Синдеева заявила, что увольнение Коростелева было ошибкой, поэтому его и еще двух журналистов пригласили вернуться в коллектив "Дождя". Однако главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко уже заявил, что не планирует менять решение, и Коростелев не будет принят обратно.

5 декабря VDD направила свою оценку высказываний журналиста в NEPLP, который принял решение аннулировать лицензию на вещание "Дождя".

Учитывая, что у Коростелева нет вида на жительство в Латвии, по Уголовному кодексу он не может быть привлечен к уголовной ответственности в Латвии.

Российский независимый телеканал "Дождь" на время прекратил работу в начале марта после принятия Госдумой России закона о "фейковых новостях". После этого главный редактор и ряд других сотрудников редакции телеканала покинули Россию.

"Дождь" постепенно возобновил работу 18 июля, работая в студии в Риге.