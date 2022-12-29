По прогнозам аналитиков банков, в следующем году уровень безработицы в Латвии может повыситься до 7-8%.
Эксперты: уровень безработицы в Латвии вырастет до 7-8%
Как заявила агентству LETA и. о. главного экономиста Swedbank Агнесе Буцениеце, с учетом того, что в настоящее время экономика находится в состоянии краткосрочной и неглубокой рецессии, в следующем году ожидается незначительный рост ее уровня.
"Из-за сезонных факторов, а также, возможно, замедления экономической активности безработица начала расти и достигнет своего пика в начале следующего года. Но ее рост, скорее всего, будет незначительным и приблизится к 8%", - сказала она.
Буцениеце также отметила, что ситуация в отраслях может существенно отличаться, например, транзитная отрасль, на которую негативно влияет разрыв экономических связей с Россией, скорее всего, будет вынуждена значительно сокращать число работников, а в сфере информационных технологий по-прежнему будет ощущаться нехватка работников.
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш также считает, что в связи с рецессией в экономике Латвии в следующем году ожидается небольшой рост безработицы. "Уже сейчас наблюдается снижение количества вакансий и объявлений о работе, но я не ожидаю очень резкого роста безработицы", - сказал он, добавив, что в следующем году безработица в Латвии может увеличиться до 7,2%.
По его прогнозам, замедление экономики будет весьма обширным и в связи с уменьшением числа работников в среднесрочной перспективе ожидается структурный дефицит рабочей силы. "Поэтому в настоящее время работодатели не спешат увольнять работников. В то же время замедление темпов роста строительного сектора Швеции может привести к возвращению строителей в Латвию", - говорит экономист.
Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис отмечает, что снижение экономической активности в третьем квартале этого года выразилось и в небольшом росте безработицы - до 6,9%.
По его словам, рынок труда охлаждается и рост безработицы продолжится. "Тенденции могут усилиться, особенно в начале года, а затем стабилизироваться. Однако, учитывая, что год обещает быть довольно напряженным, предприятия будут осторожно подходить к набору новых работников. Поэтому любое улучшение во второй половине года может быть ограниченным из-за неопределенности и высокого роста затрат", - сказал Гашпуйтис.
Экономист Luminor Петерис Страутиньш прогнозирует, что в следующем году доля ищущих работу составит около 8%, что на 1 процентный пункт выше, чем в этом году, и это довольно пессимистичный прогноз.
"Ожидается, что уровень безработицы в Риге и ее окрестностях останется очень низким, поскольку экспортные отрасли региона в гораздо меньшей степени пострадают от глобальной рецессии. Столичный регион также будет в большом выигрыше от инвестиций в общественный сектор - в Rail Baltica, аэропорт и другие крупные проекты", - сказал Страутиньш.
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