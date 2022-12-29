Эксперты: уровень безработицы в Латвии вырастет до 7-8%

По его прогнозам, замедление экономики будет весьма обширным и в связи с уменьшением числа работников в среднесрочной перспективе ожидается структурный дефицит рабочей силы. "Поэтому в настоящее время работодатели не спешат увольнять работников. В то же время замедление темпов роста строительного сектора Швеции может привести к возвращению строителей в Латвию", - говорит экономист.

Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис отмечает, что снижение экономической активности в третьем квартале этого года выразилось и в небольшом росте безработицы - до 6,9%.

По его словам, рынок труда охлаждается и рост безработицы продолжится. "Тенденции могут усилиться, особенно в начале года, а затем стабилизироваться. Однако, учитывая, что год обещает быть довольно напряженным, предприятия будут осторожно подходить к набору новых работников. Поэтому любое улучшение во второй половине года может быть ограниченным из-за неопределенности и высокого роста затрат", - сказал Гашпуйтис.

Экономист Luminor Петерис Страутиньш прогнозирует, что в следующем году доля ищущих работу составит около 8%, что на 1 процентный пункт выше, чем в этом году, и это довольно пессимистичный прогноз.

"Ожидается, что уровень безработицы в Риге и ее окрестностях останется очень низким, поскольку экспортные отрасли региона в гораздо меньшей степени пострадают от глобальной рецессии. Столичный регион также будет в большом выигрыше от инвестиций в общественный сектор - в Rail Baltica, аэропорт и другие крупные проекты", - сказал Страутиньш.