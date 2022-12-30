Когда-то Пеле раздражало прозвище "Пеле". Он предпочитал другое имя

Сам Пеле не раз говорил об истории прозвища. Ещё в юности в семье его называли Дико, а мама использовала это прозвище всю жизнь. За скорость футболиста называли и "Гасолино". А "Пеле", согласно одной из версий, появилось из-за партнера по команде его папы.

Архивное фото Пеле Фото: scanpix/GIACOMINOFOTO/SIPA

Отец играл за "Васко" из Сан-Лоренсу, а вратарём там был парень по прозвищу Биле. Папа нередко брал маленького Эдсона с собой на тренировки, и тому неожиданно полюбился Биле, ставший в последствии и образцом для подражания для бразильца. Эдсон заявлял, что мечтает стать футболистом и быть похожим на Биле.

Спустя время "Биле" трансформировался в "Пеле". Почему? То ли он сам выговаривал прозвище не совсем правильно, то ли из-за акцента всем вокруг слышался другой вариант.

В итоге ещё в школе к Эдсону "приклеилось" новое имя - Пеле.