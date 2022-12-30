Вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет ушёл из жизни легендарный футболист - Пеле. Весь мир знает бразильца под этим коротким и ярким прозвищем. Однако его настоящее имя - Эдсон Арантес ду Насименто. Портал Sports.ru рассказал, почему спортсмена прозвали именно так.
Когда-то Пеле раздражало прозвище "Пеле". Он предпочитал другое имя
Сам Пеле не раз говорил об истории прозвища. Ещё в юности в семье его называли Дико, а мама использовала это прозвище всю жизнь. За скорость футболиста называли и "Гасолино". А "Пеле", согласно одной из версий, появилось из-за партнера по команде его папы.
Отец играл за "Васко" из Сан-Лоренсу, а вратарём там был парень по прозвищу Биле. Папа нередко брал маленького Эдсона с собой на тренировки, и тому неожиданно полюбился Биле, ставший в последствии и образцом для подражания для бразильца. Эдсон заявлял, что мечтает стать футболистом и быть похожим на Биле.
Спустя время "Биле" трансформировался в "Пеле". Почему? То ли он сам выговаривал прозвище не совсем правильно, то ли из-за акцента всем вокруг слышался другой вариант.
В итоге ещё в школе к Эдсону "приклеилось" новое имя - Пеле.
Сам футболист признавался, что сперва это прозвище его сильно раздражало. Даже бывало, что перепадало одноклассникам. Будущая звезда футбола была зла на любого, кто так его называл, а его реакция только мотивировала окружающих дразнить ещё сильнее и чаще.
В итоге Пеле смирился и полюбил имя, которое его так бесило. О настоящем же имени он говорил изданию The Guardian так:
"Я очень гордился, что меня назвали Эдсоном в честь Томаса Эдисона. Мне казалось, что "Пеле" звучит ужасно, что это какое-то мусорное имя. А вот Эдсон - гораздо более серьёзно и важно".
Спустя годы Пеле признавался, что прозвище уже стало ему родным. Правда, весь мир знает главного бразильского футболиста в истории именно как Пеле, а то, что он Эдсон в честь Томаса Эдисона - немногие.
Как сообщалось, Пеле скончался в возрасте 82 лет.
У спортсмена был диагностирован рак толстой кишки. С ним футболист боролся с 2021 года. 26 декабря 2022 года бизнесмен и спортивный менеджер Фрэнк Халид написал в Twitter, что Пеле попрощался с родственниками и друзьями. Его семья рассказала, что состояние Пеле продолжило ухудшаться.
Пеле скончался в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
Свою профессиональную карьеру он начал в 1956 году. Следующие 18 лет Пеле провёл в рядах бразильского футбольного гиганта "Сантос", а в конце карьеры (1975-1977) выступал за американский "Нью-Йорк Космос".
В течение карьеры Пеле выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). Повторить это достижение не удалось ещё ни одному футболисту. Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.
За сборную Бразилии Пеле забил 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 год). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторён Неймаром.
Помимо спорта, Пеле занимался общественной деятельностью, боролся за экологию и улучшение жизни нуждающихся. На родине он стал национальным героем, а в мире - спортивным кумиром для миллионов.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!