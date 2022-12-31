Официально: Роналду нашёл новый клуб

Ранее о переходе футболиста в саудовский клуб сообщали источники телеканала Al Arabiya. По данным СМИ, срок соглашения между Роналду и "Аль-Насром" - два с половиной года, а зарплата спортсмена составит 75 миллионов долларов в год. Испанская газета Marca сообщала, что Роналду будет получать 200 миллионов евро в год с учётом рекламных контрактов. Таким образом, португалец за 2,5 года может заработать $500 млн.

В ноябре перед чемпионатом мира по футболу в Катаре Криштиану Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию. За неделю до этого Криштиану Роналду дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вызвало скандал. В нём футболист подверг резкой критике руководство "Манчестер Юнайтед" и внутренние процессы в клубе, заявив, что уровень организации там серьёзно отстаёт от "Реала" и "Ювентуса".

После расторжения контракта футболист заявил, что для него настало время "искать новый вызов".

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год. В августе прошлого года португалец вернулся в английскую команду. Всего за "красных дьяволов" Криштиану забил 145 голов в 346 матчах.

В текущем сезоне 37-летний португалец сыграл 16 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и чемпионом Европы (2016) в составе сборной Португалии.