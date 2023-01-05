Латвийский боксёр Артём Рамлав в интервью RUS TVNET рассказал о своём предстоящем поединке за пояс чемпиона IBA, а также о возможном реванше с поляком Дамианом Вжесиньски, первый бой с которым закончился громким скандалом.
Артём Рамлав: "Хотелось бы, чтобы в моей жизни открылись новые возможности"
18 февраля в "Арене Рига" состоится международное боксёрское шоу Tonybet Fight Night. В главном поединке вечера Артём Рамлав выйдет на ринг против бразильца Эдуардо Коста До Насименто (Eduardo Costa Do Nascimento). На кону будет стоять пояс чемпиона IBA (International Boxing Association).
В интервью RUS TVNET Рамлав рассказал, что предстоящий бой для него важен, потому что поединок пройдёт в Риге и станет главным боем вечера. Кроме того, в случае победы перед латвийским боксёром откроются новые горизонты, он сможет подняться в рейтинге и рассчитывать на бои с более сильными соперниками и за более серьёзные титулы.
"Не хочется забегать вперёд. Для начала нужно выиграть бой. Но победа над бразильцем поднимет меня в рейтинге ближе к топ-50. Это совершенно другие гонорары, возможности и соперники. Совершенно другая жизнь, поэтому хотелось бы, чтобы всё прошло хорошо, я надел этот пояс и в моей жизни открылись новые возможности", - сказал Рамлав.
Что касается бразильца Эдуардо Косты До Насименто, то Рамлав отметил, что каждый раз он готовится к сопернику как к самому сильному в своей карьере, поэтому подготовка и получается хорошей.
"Парень достаточно сильный и техничный. Он может подраться, может поиграться. К нему будем готовиться без недооценки. Мы уже с тренером просмотрели его сильные и слабые стороны. Он по манере даже на меня похож чем-то. Может быть, не такой быстрый, но чуть-чуть по-жёстче".
Рамлав рассказал, что подготовка к сопернику уже началась и даётся достаточно успешно, потому что есть возможность пригласить спарринг-партнёров. "У нас тоже присутствуют чем-то похожие на соперника спарринг-партнёры, которые изъявили желание помочь. У каждого из тренеров свои планы на подготовку, и если мы будем их придерживаться, то подготовка пройдёт очень хорошо и вы всё увидите 18 февраля в ринге".
Для 33-летнего Рамлава это будет уже третья попытка завоевать чемпионский пояс.
В декабре 2019 года в Великобритании он проиграл местному боксёру Арчи Шарпу, а в октябре 2022-го состоялся скандальный поединок в Польше - Рамлав одержал победу над поляком Дамианом Вжесиньски, получил пояс IBO Continental и пробыл чемпионом 15 минут, после чего организаторы заявили, что "допустили ошибку", и силой отобрали пояс у латвийского боксёра.
"Я думаю, что история с Вжесиньски ещё не закончилась. Я верю, что бой состоится. В случае моего успеха я вырасту в рейтинге, и этот бой для него должен стать ещё интереснее. Плюс у меня тогда будет титул. Ему тоже надо будет либо делать шаг вперёд, либо заканчивать. И он может провести бой со мной и закрыть все вопросы", - сказал Рамлав RUS TVNET о потенциальном реванше с поляком.
Латвийский боксёр рассказал, что польской стороне предлагали провести реванш в Латвии или Польше, но с нейтральными судьями, однако они не изъявили желания боксировать, хотя изначально обещали реванш.
"Пусть это остаётся на их совести, но я думаю, что никуда они от нас не денутся и со временем он захочет провести этот бой. Реванш обсуждался между моими и его менеджерами, но они долго морозились и не отвечали. Мне предложили 18 февраля бой с бразильцем в Риге. Я согласился, и пока мне надо думать про этот бой", - сказал Рамлав.
18 февраля в программе запланировано 10 боксёрских поединков со спортсменами из Бразилии, Польши, Германии, Украины, Литвы и Латвии. Начало турнира в 19:00. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss.
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