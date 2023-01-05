Артём Рамлав: "Хотелось бы, чтобы в моей жизни открылись новые возможности"

Что касается бразильца Эдуардо Косты До Насименто, то Рамлав отметил, что каждый раз он готовится к сопернику как к самому сильному в своей карьере, поэтому подготовка и получается хорошей.

"Парень достаточно сильный и техничный. Он может подраться, может поиграться. К нему будем готовиться без недооценки. Мы уже с тренером просмотрели его сильные и слабые стороны. Он по манере даже на меня похож чем-то. Может быть, не такой быстрый, но чуть-чуть по-жёстче".

Рамлав рассказал, что подготовка к сопернику уже началась и даётся достаточно успешно, потому что есть возможность пригласить спарринг-партнёров. "У нас тоже присутствуют чем-то похожие на соперника спарринг-партнёры, которые изъявили желание помочь. У каждого из тренеров свои планы на подготовку, и если мы будем их придерживаться, то подготовка пройдёт очень хорошо и вы всё увидите 18 февраля в ринге".

Для 33-летнего Рамлава это будет уже третья попытка завоевать чемпионский пояс.

В декабре 2019 года в Великобритании он проиграл местному боксёру Арчи Шарпу, а в октябре 2022-го состоялся скандальный поединок в Польше - Рамлав одержал победу над поляком Дамианом Вжесиньски, получил пояс IBO Continental и пробыл чемпионом 15 минут, после чего организаторы заявили, что "допустили ошибку", и силой отобрали пояс у латвийского боксёра.