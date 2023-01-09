Казалось бы, спортивный мир настолько многогранен, что новые виды перестали удивлять. И вдруг популярность начал набирать шахбокс. Да, вы не ослышались. Это комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах.
Мат или нокаут: что такое шахбокс?
Раньше подобное сочетание было довольно сложно представить, но сейчас у этого гибридного вида спорта есть собственные федерации, турниры, болельщики и даже звёзды.
В чём смысл?
Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года. Первые соревнования в Берлине организовал голландский перформансист Ипе Рубинг, который черпал своё вдохновение из графического романа Энки Билала Froid Équateur.
Согласно правилам, предложенным Рубингом, участники соревнуются в 11 чередующихся трёхминутных раундах блиц-шахмат (игра, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время) и обычного бокса, пытаясь одержать победу на двух фронтах. Ничья не предусмотрена: после истечения общего времени в случае равенства на доске и ринге победа присуждается тому, кто играл чёрными фигурами.
Главная задача шахбокса - научить людей думать, размышлять и решать сложные задачи на поле интеллектуальной борьбы, параллельно обучаясь навыкам бокса в спортивных и оборонительных целях.
"Теперь никто не скажет, что шахматисты слабаки, а боксёры без мозгов. Мир движется вперёд, и я изначально хотел создать что-то для прогрессивных людей. Людей, которые могут сходить в музей, прочитать книгу, но при этом будут развиты не только умственно, но и физически", - говорил Рубинг.
По-настоящему заметным этот вид спорта стал в конце 2022 года, когда в Лос-Анджелесе прошёл специальный турнир. Вживую за ним наблюдало около 10 тысяч человек, а онлайн-трансляцию стримера Ludwig увидели более 3,3 млн зрителей, что сделало его самым просматриваемым событием в шахбоксе за всё время.
Ludwig является самым подписываемым стримером твича 2021 года, и именно он выступил главным организатором прошедшего чемпионата. Rolling Stone пишет, что ему удаётся привлекать миллионы поклонников к любому новому начинанию благодаря лишь своему авторитету.
К слову, блогер тоже принял участие в игре против стримера CDawgVA. Однако битву на ринге они заменили пощёчинами.
Если вам кажется, что шахбокс - это что-то для фриков, то спешим вас переубедить. Одной из приглашённых звёзд турнира в Лос-Анджелесе стала российская шахматистка, мастер спорта по шахматам и гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая.
Её соперницей стала шахматная стримерша из Канады Андреа Ботез, которая имеет прозвище fitness freak. Обе изначально понимали, что им надо делать: одной - тянуть время в шахматах и стремиться к техническому нокауту в боксе, другой - убегать в боксе и стараться поскорее поставить мат в шахматах. План Беленькой сработал лучше.
Ботез бодрее выглядела в ринге и давила агрессией, а Беленькая доминировала на шахматной доске. Это и позволило ей уверенно поставить сопернице мат и одержать победу.
В разное время шахматами и боксом активно занимались и часто пропагандировали чемпион мира по шахматам Бобби Фишер (США), чемпионы мира по боксу Леннокс Льюис (Великобритания), Майк Тайсон (США), Мухаммед Али (США), Энтони Джошуа (Великобритания), Виталий и Владимир Кличко (Украина), Александр Усик (Украина), Мэнни Пакьяо (Филиппины) и другие.
У шахмат и бокса есть миллионы поклонников по всему миру, и это аккумулирует естественный процесс умственного и физического сочетания, который используется в едином виде спорта - шахбоксе.
Шахбокс достаточно стремительно развивается, официально создан ряд национальных федераций и местных клубов в таких странах, как Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Мексика, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция и др.
Ждём, когда соревнования по шахбоксу пройдут в "Арена Рига" и этот вид спорта окажется в олимпийской программе. А что? В брейк-данс тоже мало кто верил, а он попал в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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