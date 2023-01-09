Мат или нокаут: что такое шахбокс?

По-настоящему заметным этот вид спорта стал в конце 2022 года, когда в Лос-Анджелесе прошёл специальный турнир. Вживую за ним наблюдало около 10 тысяч человек, а онлайн-трансляцию стримера Ludwig увидели более 3,3 млн зрителей, что сделало его самым просматриваемым событием в шахбоксе за всё время.

Ludwig является самым подписываемым стримером твича 2021 года, и именно он выступил главным организатором прошедшего чемпионата. Rolling Stone пишет, что ему удаётся привлекать миллионы поклонников к любому новому начинанию благодаря лишь своему авторитету.

К слову, блогер тоже принял участие в игре против стримера CDawgVA. Однако битву на ринге они заменили пощёчинами.

Если вам кажется, что шахбокс - это что-то для фриков, то спешим вас переубедить. Одной из приглашённых звёзд турнира в Лос-Анджелесе стала российская шахматистка, мастер спорта по шахматам и гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая.

Её соперницей стала шахматная стримерша из Канады Андреа Ботез, которая имеет прозвище fitness freak. Обе изначально понимали, что им надо делать: одной - тянуть время в шахматах и стремиться к техническому нокауту в боксе, другой - убегать в боксе и стараться поскорее поставить мат в шахматах. План Беленькой сработал лучше.

Ботез бодрее выглядела в ринге и давила агрессией, а Беленькая доминировала на шахматной доске. Это и позволило ей уверенно поставить сопернице мат и одержать победу.