Латвийский дуэт Мартиньш Ботс/Робертс Плуме в субботу, 7 января, победил на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту, проходящему в Сигулде, а также дважды побил рекорд трассы. Вторая латвийская команда, Эдуард Шевицс/Лукас Крастс заняла пятое место.
Дуэт Ботс/Плуме победил на этапе Кубка мира по санному спорту
Ботс/Плуме отлично проехали и второй заезд, в очередной раз установив рекорд трассы - 41,281 секунды - и стали победителями, проведя на трассе одну минуту и 22,642 секунды.
"Приятно было узнать, что на сигулдской трассе никто не ехал быстрее нас", - сказал Плюме после гонки о том, что они установили рекорд трассы. После чего он добавил, что вечером большое внимание будет уделено подготовке саней к воскресной гонке.
Немецкие саночники Тобиас Арльт/Тобиас Вендль прошли дистанцию за 41,335 секунды, и заняли второе место, уступив 0,156 секунды латвийскому экипажу по сумме двух заездов.
Итальянские спортсмены Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер финишировали третьими, отстав от победителей на 0,382 секунды.
В субботу, 7 января, также состоялись соревнования женских экипажей. Уже сообщалось, что Элина Иева Витола на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту, проходящему в Сигулде, заняла разделенное второе место. Пятое место заняла Сигита Берзиня, а седьмое - Кендия Апайорде.
Победу на этапе одержала немка Даяна Эйтбергер, которая по сумме двух заездов показала результат 1 минута и 22,999 секунды, опередив Витолу на 0,094 секунды.
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