Рекорд трассы и самые быстрые заезды: Апарйодс победил на этапе Кубка мира в Сигулде

Для Апарйодса, который оказался самым быстрым в обоих заездах, эта победа стала третьей в карьере и второй на сигулдской трассе. Он - единственный латвийский саночник, одержавший победы на мужских одиночных соревнованиях Кубка мира.

По сумме двух заездов Апарйодс опередил обладателя второго места Макса Лангенхана из Германии на 0,253 секунды, еще на 0,014 секунды от латыша отстал итальянец Доминик Фишналлер. Отставание Берзиньша от Апарйодса составило 0,920 секунды.

В первом заезде Апарйодс стартовал под 20-м номером и прошел трассу за 47,615 секунды, установив новый рекорд трассы.

Во втором заезде латвийский саночник на две тысячные секунды улучшил свой результат и рекорд трассы.

Одержанная победа позволила Апарйодсу, набравшему 326 очков, подняться на пятое место в общем зачёте Кубка мира, в свою очередь Берзиньш с 231 очком занимает десятую позицию. Первое место с 465 очками сохраняет победитель двух предыдущих соревнований Фишналлер.