Проблемы с засыпанием: как справиться с бессонницей?

Препараты, содержащие мелатонин, позволяют упорядочить 24-часовой режим сна и улучшить качество сна, они регулируют температуру тела и артериальное давление во время сна, мелатонин также участвует в регулировании действия других гормонов. Мелатонин обладает тканезащитными и антиоксидантными свойствами, поэтому его также часто используют в составе косметических средств, например: в солнцезащитных кремах и кремах от старения. Мелатонин рекомендуют принимать в случаях, когда возникают трудности с засыпанием, особенно если человек работает в ночную смену. Также он может быть временно необходим людям, которые во время путешествия пересекли часовые пояса и по этой причине ощущают повышенную усталость и кратковременные нарушения сна.

"Рекомендуемая доза мелатонина зависит от индивидуальной чувствительности организма. Желательно принимать его за один-два часа до сна, начиная с небольшой дозы, например, 0,5-1 миллиграмм. Если улучшения не наблюдается, и не проявляются побочные эффекты, дозу можно увеличить до трех миллиграммов. Мелатонин выпускается в виде таблеток и капсул, а так же в виде аэрозоля, ампул и растворимых во рту таблеток, - каждый может выбрать для себя наиболее удобный способ приема препарата. Однако следует отметить, что ни в коем случае нельзя применять этот гормон самовольно при первых случаях бессонных ночей, а только, если нарушения сна наблюдаются в течение более длительного периода времени, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом", - дополняет фармацевт Apotheka Илона Синкевича.