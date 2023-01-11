В Соледаре, где идут ожесточенные бои, осталось 500 мирных жителей

В эфире национального телемарафона Кириленко отметил, что все люди, которые хотели покинуть Соледар до наступления "горячего" периода, имели возможность это сделать. Власти Донецкой области обеспечили их как транспортом, так и выездом по отработанной схеме эвакуации с последующим переездом либо в середину области, либо за ее пределы.

"В настоящее время в Соледаре находится 523 человека. Часть из них приняли решение уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий.

Пока не будет возможности безопасно заехать и выехать из города, эвакуацию проводить не будут", - сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что никакая бронетехника не сможет защитить людей от снарядов, которыми российские войска обстреливают город.

Чиновник отметил, что не обладает достоверной информацией о том, есть ли в Соледаре дети, однако точно известно о людях в возрасте. Они живут в подвалах и убежищах, потому что в Соледаре не осталось ни одного целого здания.

"У них есть запас питания, металлические печи, дрова. Все было накоплено к Новому году с запасом. Власть занималась распределением, и запасы у местных в Соледаре есть. Мы закрывали глаза, что у людей есть старые запасы, и раздавали еще, потому что понимали, что ситуация может ухудшиться", - объяснил Кириленко.

Галерея: Соледар, Украина