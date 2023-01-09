Официальный представитель министерства обороны Украины Анна Маляр сообщает, что россияне начали новый мощный штурм Соледара. Об этом пишет Русская служба BBC.
Украина: российская армия начала мощный штурм Соледара
"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительные штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм", - пишет Маляр в Telegram.
По словам Маляр, в штурме участвует много штурмовых групп, которые наступают при массированной поддержке артиллерии, систем залпового огня и минометов.
"Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - сообщила Маляр.
В свою очередь, в вечерней сводке украинского генштаба практически ничего не говорится о положении в Соледаре. Как пишет Русская служба BBC, Соледар и Бахмут упомянуты в сводке лишь как места, попадавшие под обстрел.
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