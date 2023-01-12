В четверг, 12 января, большинство депутатов Сейма дало согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").
Сейм дал согласие на продолжение уголовного преследования Гревцовой
Несмотря на то, что Сейм дал согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела, Гревцова по-прежнему сможет выполнять свои обязанности депутата Сейма. В то же время регламентом Сейма установлено, что если в отношении депутата вступает в силу обвинительный приговор в последней инстанции за уголовное преступление, то данный депутат считается исключенным из Сейма. В Латвии три судебные инстанции.
Ранее члены Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям единогласно решили призвать Сейм дать согласие на продолжение уголовного преследования депутата
Гревцова заявила, что средства массовой информации сделали ее "крупнейшей преступницей страны", отвлекая внимание от "настоящих проблем".
Депутат также добавила, что в настоящее время обвинения выдвигаются против нее, но уже завтра с аналогичными могут столкнуться и другие парламентарии.
Председатель комиссии Янис Вуцанс (СЗК) отметил, что "ложно представленные новости" могли повлиять на результаты выборов, так как избиратели перед выбором могут ознакомиться с новостями о потенциальных депутатах.
Депутат Гунар Кутрис (СЗК) выразил недоумение, как в документах можно случайно указать высшее учебное заведение, в котором человек не учился.
К Гревцовой применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы - обязанность уведомить о смене места жительства и запрет на выезд из страны.
Дело Глории Гревцовой
7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.
По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты. У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению.
За совершение упомянутого уголовного правонарушения виновная может быть наказана временным лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, общественными работами продолжительностью от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных заработных плат.
Широкую известность Гревцова получила благодаря своей активности в социальной сети TikTok. На выборах в Сейм 14-го созыва партия "За стабильность!" получила 11 мандатов.
Ранее сообщалось, что 12 января Сейм должен принять решение по проекту постановления, которым предусмотрено дать согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").
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