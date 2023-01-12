Сейм дал согласие на продолжение уголовного преследования Гревцовой

К Гревцовой применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы - обязанность уведомить о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Дело Глории Гревцовой

7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.

По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты. У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению.

За совершение упомянутого уголовного правонарушения виновная может быть наказана временным лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, общественными работами продолжительностью от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных заработных плат.

Широкую известность Гревцова получила благодаря своей активности в социальной сети TikTok. На выборах в Сейм 14-го созыва партия "За стабильность!" получила 11 мандатов.

Ранее сообщалось, что 12 января Сейм должен принять решение по проекту постановления, которым предусмотрено дать согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").