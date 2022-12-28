Комиссия Сейма согласна выдать Глорию Гревцову для уголовного преследования

По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты. У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению.

В тот же день в Рижском городском суде состоялось первое слушание по делу Гревцовой. Сама она на судебное заседание не явилась, так как с 16 декабря у нее открыт лист нетрудоспособности. В это же время 18 декабря Гревцова опубликовала в TikTok видео, на котором видно, как она проводит время в проруби на Луцавсале.