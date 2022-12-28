В среду, 28 декабря, члены Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям единогласно решили призвать Сейм дать согласие на продолжение уголовного преследования депутата Глории Гревцовой ("За стабильность!").
Комиссия Сейма согласна выдать Глорию Гревцову для уголовного преследования
Адвокат парламентария заявил, что пострадавших в результате действий Гревцовой нет, поэтому, по его мнению, с продолжением уголовного преследования соглашаться не следует.
Гревцова заявила, что средства массовой информации сделали ее "крупнейшей преступницей страны", отвлекая внимание от "настоящих проблем".
Депутат также добавила, что в настоящее время обвинения выдвигаются против нее, но уже завтра с аналогичными могут столкнуться и другие парламентарии.
Председатель комиссии Янис Вуцанс (СЗК) отметил, что "ложно представленные новости" могли повлиять на результаты выборов, так как избиратели перед выбором могут ознакомиться с новостями о потенциальных депутатах.
Депутат Гунар Кутрис (СЗК) выразил недоумение, как в документах можно случайно указать высшее учебное заведение, в котором человек не учился.
Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять Сейму. Сейчас парламент находится на межсессионных каникулах. Следующая очередная сессия парламента, вероятно, может состояться 12 января 2023 года, это будет первый четверг зимней сессии Сейма. Также есть возможность объявить внеочередное собрание в любое время.
Дело Глории Гревцовой
7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.
По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты. У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению.
В тот же день в Рижском городском суде состоялось первое слушание по делу Гревцовой. Сама она на судебное заседание не явилась, так как с 16 декабря у нее открыт лист нетрудоспособности. В это же время 18 декабря Гревцова опубликовала в TikTok видео, на котором видно, как она проводит время в проруби на Луцавсале.
К Гревцовой применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы - обязанность уведомить о смене места жительства и запрет на выезд из страны.
20 декабря, прокурор ходатайствовал перед судом о приостановлении производства по уголовному делу Гревцовой, по которому она обвиняется в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы запросить у Сейма согласие на продолжение уголовного преследования.
За совершение упомянутого уголовного правонарушения виновная может быть наказана временным лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, общественными работами продолжительностью от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных заработных плат.
Широкую известность Гревцова получила благодаря своей активности в социальной сети TikTok. На выборах в Сейм 14-го созыва партия "За стабильность!" получила 11 мандатов.
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