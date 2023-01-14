В Риге подешевел бензин

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. В Таллине также была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 1,2% до 1,607 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 0,6% до 1,697 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю бензин 95-й марки по-прежнему стоил 1,519 евро за литр, дизтопливо - 1,649 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллине 95-й бензин, как и на предыдущей неделе, стоил 1,719 евро за литр, дизтопливо - 1,749 евро за литр.

Цена автогаза в Риге снизилась на 9,6% до 0,74 евро за литр, в Вильнюсе - на 2,7% до 0,722 евро за литр, а в Таллине цена автогаза не изменилась - 0,78 евро за литр.