Фестиваль вкусов улицы Ридзенес: вкусная еда, игристые напитки и музыка

О привлекательной атмосфере на фестивале вкусов улицы Ридзенес позаботится Арвис Земанис, организатор мероприятий и соавтор концепции будущего концепт-пространства для знакомства со вкусами и проведения мероприятий. Он будет привлекать гостей к мероприятиям и конкурсам, например, открытие устриц на скорость, дегустация коктейлей, испытания новых вкусов бургеров, а также поделится уникальными подробностями о создающемся концепт-пространстве для знакомства со вкусами и проведения мероприятий.

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"Во время первого фестиваля вкусов улицы Ридзенес т/ц Galerija Centrs на один день станет эпицентром вкусов Вецриги. У посетителей этого фестиваля будет возможность не только окунуться в атмосферу, достойную фестиваля, но и почувствовать часть создающегося концепт-пространства для знакомства со вкусами и проведения мероприятий, которое разместится на 4-м этаже торгового центра", - говорит руководитель торгового центра Санита Кригере.

Фестиваль вкусов улицы Ридзенес откроется для посетителей с 11:00, а с 17:00 до 23:00 в сопровождении Арвиса Земаниса будут проходить конкурсы и мероприятия, в том числе перкуссионный перформанс и выступление DJ Aspirins. Вход бесплатный.

С открытием фестиваля у посетителей будет возможность первыми побывать в посольстве будущего концепт-пространства для знакомства со вкусами и проведения мероприятий. Наслаждаясь кофе, можно будет больше узнать о самом проекте, а во время фестиваля - пообщаться с авторами уникальной концепции. Посольство, расположенное в центре улицы Ридзенес, будет работать до дня открытия концепт-пространства для знакомства со вкусами и проведения мероприятий.

Проект будущего концепт-пространства для знакомства со вкусами и проведения мероприятий, которое разместится на 4-м этаже т/ц Galerija Centrs, реализует фонд недвижимости Baltic Horizon Fund, а его уникальную концепцию разработала компания по управлению недвижимостью и консультациям CBRE Baltics.