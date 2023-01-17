Разборки Шакиры и Пике: дисс на бывшего, его ответ и реакции соцсетей

Кроме того, в песне звезда заявляет, что стоит "двух двадцатидвухлеток", а также что она "переросла" бывшего: "вот почему ты с девушкой такой же, как ты сам".

"Ты думал, что сделаешь мне больно, но сделал меня сильнее. Ты так усердно притворяешься чемпионом, но, когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны. Такая волчица, как я, не для таких, как ты".

Шакира также пожелала Пике в треке "всего наилучшего с предполагаемой заменой" и заявила, что он "променял Ferrari на Renault Twingo", а "Rolex на Casio".

Певица также упомянула мать Пике: "Ты оставил меня со свекровью, прессой у моей двери и долгами перед налоговиками". Мать Пике Монтсеррат Бернабеу поставила лайк к новому треку в Twitter.

Реакции

Пике отреагировал на последнюю строчку песни о сравнениях часов и автомобилей: так, футболист пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах Casio и сделал заявление о том, что подписал с брендом спонсорское соглашение. "Эти часы прослужат всю жизнь", - заявил звезда футбола.

Однако зарубежные СМИ пишут, что после эфира с Пике акции Casio начали падать.

Так, пользователи соцсетей стали обсуждать, шутить и делать мемы относительно ситуации. Публикации на тему разместил даже официальный аккаунт бренда Casio.