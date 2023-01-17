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Разборки Шакиры и Пике: дисс на бывшего, его ответ и реакции соцсетей

rus.tvnet.lv
Разборки Шакиры и Пике: дисс на бывшего, его ответ и реакции соцсетей
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Жерар Пике и Шакира
Жерар Пике и Шакира Фото: AP/Scanpix

Новая песня Шакиры в лидерах трендов YouTube - клип собрал более 123 млн просмотров! Рассказываем, что происходит. 

Что случилось? 

Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике расстались летом прошлого года - спустя 11 лет отношений. Причиной тому, согласно данным СМИ, стала измена футболиста. Пике, еще будучи в отношениях с певицей, начал встречаться с 23-летнй студенткой Кларой Чиа Марти.

После расставания футболист столкнулся с жесткой критикой в соцсетях, а фанаты певицы даже освистали его во время футбольного матча. Помимо этого, после расставания Шакира выиграла суд по опеке над их двумя сыновьями Сашей и Миланом: бывший защитник "Барселоны" может видеться с детьми только с ее разрешения.

В итоге 11 января уже этого года певица выразила свою обиду в полноценной песне-диссе на бывшего супруга: Шакира описала отношения с Пике, "прошлась" по его новой девушке, а трек стал вирусным. 

Имя экс-возлюбленного в песне не упоминается, однако пользователи Сети уверены, что речь идет именно о бывшем супруге певицы.

О чем песня? 

Дисс начинается со слов: "Извини, я уже села на другой самолет. Я не вернусь сюда, я не хочу еще одного разочарования".

Кроме того, в песне звезда заявляет, что стоит "двух двадцатидвухлеток", а также что она "переросла" бывшего: "вот почему ты с девушкой такой же, как ты сам".

"Ты думал, что сделаешь мне больно, но сделал меня сильнее. Ты так усердно притворяешься чемпионом, но, когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны. Такая волчица, как я, не для таких, как ты".

Шакира также пожелала Пике в треке "всего наилучшего с предполагаемой заменой" и заявила, что он "променял Ferrari на Renault Twingo", а "Rolex на Casio".

Певица также упомянула мать Пике: "Ты оставил меня со свекровью, прессой у моей двери и долгами перед налоговиками". Мать Пике Монтсеррат Бернабеу поставила лайк к новому треку в Twitter.

Реакции 

Пике отреагировал на последнюю строчку песни о сравнениях часов и автомобилей: так, футболист пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах Casio и сделал заявление о том, что подписал с брендом спонсорское соглашение. "Эти часы прослужат всю жизнь", - заявил звезда футбола.

Однако зарубежные СМИ пишут, что после эфира с Пике акции Casio начали падать.

Так, пользователи соцсетей стали обсуждать, шутить и делать мемы относительно ситуации. Публикации на тему разместил даже официальный аккаунт бренда Casio.

Портал Pop Base пишет, что звезда оставила на балконе (напротив дома бывшей свекрови) чучело в виде ведьмы. Из окна певицы якобы доносится та самая композиция. 

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