Новая песня Шакиры в лидерах трендов YouTube - клип собрал более 123 млн просмотров! Рассказываем, что происходит.
Разборки Шакиры и Пике: дисс на бывшего, его ответ и реакции соцсетей
Что случилось?
Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике расстались летом прошлого года - спустя 11 лет отношений. Причиной тому, согласно данным СМИ, стала измена футболиста. Пике, еще будучи в отношениях с певицей, начал встречаться с 23-летнй студенткой Кларой Чиа Марти.
После расставания футболист столкнулся с жесткой критикой в соцсетях, а фанаты певицы даже освистали его во время футбольного матча. Помимо этого, после расставания Шакира выиграла суд по опеке над их двумя сыновьями Сашей и Миланом: бывший защитник "Барселоны" может видеться с детьми только с ее разрешения.
В итоге 11 января уже этого года певица выразила свою обиду в полноценной песне-диссе на бывшего супруга: Шакира описала отношения с Пике, "прошлась" по его новой девушке, а трек стал вирусным.
Имя экс-возлюбленного в песне не упоминается, однако пользователи Сети уверены, что речь идет именно о бывшем супруге певицы.
О чем песня?
Дисс начинается со слов: "Извини, я уже села на другой самолет. Я не вернусь сюда, я не хочу еще одного разочарования".
Кроме того, в песне звезда заявляет, что стоит "двух двадцатидвухлеток", а также что она "переросла" бывшего: "вот почему ты с девушкой такой же, как ты сам".
"Ты думал, что сделаешь мне больно, но сделал меня сильнее. Ты так усердно притворяешься чемпионом, но, когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны. Такая волчица, как я, не для таких, как ты".
Шакира также пожелала Пике в треке "всего наилучшего с предполагаемой заменой" и заявила, что он "променял Ferrari на Renault Twingo", а "Rolex на Casio".
Певица также упомянула мать Пике: "Ты оставил меня со свекровью, прессой у моей двери и долгами перед налоговиками". Мать Пике Монтсеррат Бернабеу поставила лайк к новому треку в Twitter.
Реакции
Пике отреагировал на последнюю строчку песни о сравнениях часов и автомобилей: так, футболист пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах Casio и сделал заявление о том, что подписал с брендом спонсорское соглашение. "Эти часы прослужат всю жизнь", - заявил звезда футбола.
Однако зарубежные СМИ пишут, что после эфира с Пике акции Casio начали падать.
Так, пользователи соцсетей стали обсуждать, шутить и делать мемы относительно ситуации. Публикации на тему разместил даже официальный аккаунт бренда Casio.
то как шакира дисснула пике в своей новой песне>>>>— kain|rin🔗 (@kj21_01) January 14, 2023
queen 👑 pic.twitter.com/5GRw6llCup
дисс на пике понравился жене месси pic.twitter.com/0ittflC9mI— питерский лох (@AlinkaDe) January 14, 2023
Claramente Piqué elige CASIO pic.twitter.com/ZZVMpIyigY— C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023
Шакира: выпускает очередной трек про Пике, в котором проходится по его любовнице Кларе Чиа, дословно "Ты променял Ролекс на Касио"— Ю (@peonzzza) January 12, 2023
Касио: Может, мы и не Ролекс, но нас по крайней мере не бросали ради Клары Чиа pic.twitter.com/wskt9zNmc8
Она явно поимела больше денег с одного трека, чем он может от касио получить спонсорством 😂🤌🏻 девочка выставила счет, ничего не скажешь. Единственный конфликт с известными личностями, за которым по-настоящему доставляет наблюдать 😂 бедный Пике.— Chaos (@mestonapodumat) January 14, 2023
Портал Pop Base пишет, что звезда оставила на балконе (напротив дома бывшей свекрови) чучело в виде ведьмы. Из окна певицы якобы доносится та самая композиция.
Shakira has reportedly put up a witch mannequin on her balcony facing her ex mother-in-law’s house, while her Bizarrap session can be heard blasting on repeat at full volume. pic.twitter.com/fIE30Za9S9— Pop Base (@PopBase) January 14, 2023
The diss track of the century! pic.twitter.com/H81oeoeSo0— Ikatoro (@ika_hi8) January 12, 2023
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