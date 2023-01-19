Украинская теннисистка: "Я вообще ни с кем из российских игроков не разговариваю"

20-летняя Костюк уже привлекла к себе внимание в прошлом году, отказавшись пожать руку бывшей первой ракетке мира из Беларуси Виктории Азаренко.

После победы в первом круге Australian Open над Амандой Анисимовой она заявила, что не собирается общаться с российскими и белорусскими теннисистками: "Я вообще ни с кем из российских и белорусских игроков не разговариваю. Я практически не говорю им "привет", - приводит слова Костюк CNN.

Теннисистка также раскритиковала спортсменов, которые пытаются соблюдать нейтралитет.

"Я не изменила мнения в отношении того, что происходит в Украине и в туре... Тот, кто высказывается ясно против, имеет полное право быть в туре, но тот, кто этого не делает… Думаю, что это просто бесчеловечно".

Напомним, во вторник Австралийская федерация тенниса (Tennis Australia) сообщила о запрете флагов России и Беларуси на Australian Open после инцидента на матче украинки Катерины Байндль.

Костюк уже повторила свой лучший результат на Australian Open и вышла в третий круг соревнований, где сыграет с американкой Джессикой Пегулой.