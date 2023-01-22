История успеха чиновников Латвии: работают и в министерствах и в советах госпредприятий

Три года назад были введены и ограничения, что в советах не могут работать связанные с политическими партиями люди.

Однако по-прежнему не удалось полностью исключить попадание в советы предприятий фаворитов политиков. В только что законченном сообщении аудиторской компании KPMG констатированы действия, повлиявшие на результаты конкурса в Latvijas valsts meži.

Наибольшие изменения руководство предприятия пережило во время министра земледелия Каспара Герхардса. В ноябре 2021 года полностью сменился совет предприятия, а в прошлом году - и практически все правление Latvijas valsts meži. Аудиторы KMPG Baltics пришли к выводу, что трое из семи членов комиссии, уволивших совет, были из Министерства земледелия и повлияли на результаты конкурса, поставив отдельным кандидатам оценку значительно выше, чем независимые эксперты комиссии.

Недавняя попытка разделить крупнейшие за последние годы пожертвования Latvijas valsts meži так, как такого хотят политики и не в интересах широкой общественности, по мнению премьера Кришьяниса Кариньша, доказывает, что этим госпредприятием управляли не слишком хорошо. Поэтому новому министру земледелия теперь нужно оценить выводы аудита.

У членов совета нет полного рабочего времени. В их ответственности - стратегические вопросы, они утверждают бюджет, отвечают за развитие. Совет назначает и отменяет правление.