Не считая небольшого перерыва, вот уже почти тридцать лет в государственных акционерных обществах работают советы, в которых в больших количествах работают руководящие чиновники министерств и руководители других учреждений. Основное их место работы - в другом месте. В советах можно получать зарплату до трех тысяч в месяц, и таким образом общие их доходы в месяц могут достигать даже пятизначной суммы, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
История успеха чиновников Латвии: работают и в министерствах и в советах госпредприятий
Госконтроль считает, что после реформы зарплат они вырастут не только у чиновников, но могут вырасти и у членов советов, поэтому от таких искажений стоит отказаться. Более того, нужно думать, как строже оценивать работу самих советов.
Советы госпредприятий всегда хорошо оплачивались. До кризиса 2009 года в них в основном работали политики, которые щедро жертвовали своим партиям и пополняли их кассы.
В свое время правящие партии умудрялись устроить в советы предприятий до 50 своих приближенных и даже не скрывали этого. Объединив несколько должностей, один человек мог заработать до 140 тысяч евро в год.
Во время тяжелого кризиса первое правительство Валдиса Домбровскиса на волне экономии советы ликвидировало. Однако уже через пять лет со столь же большим единогласием Сейм их снова возобновил.
Парламентарии посчитали, что контроль над предприятиями улучшится, и это поможет Латвии в ступить в Европейскую организацию по сотрудничеству и развитию. Сначала возобновили советы в 12 крупнейших предприятиях, а также трех крупных больницах. Новый порядок предусматривал, что кандидатов будут выбирать в ходе открытой процедуры, в номинационных комиссиях будут работать и представители общественности и независимые эксперты. Требования к членам советов были высокими - высшее образование, опыт в конкретной сфере и незапятнанная репутация.
Три года назад были введены и ограничения, что в советах не могут работать связанные с политическими партиями люди.
Однако по-прежнему не удалось полностью исключить попадание в советы предприятий фаворитов политиков. В только что законченном сообщении аудиторской компании KPMG констатированы действия, повлиявшие на результаты конкурса в Latvijas valsts meži.
Наибольшие изменения руководство предприятия пережило во время министра земледелия Каспара Герхардса. В ноябре 2021 года полностью сменился совет предприятия, а в прошлом году - и практически все правление Latvijas valsts meži. Аудиторы KMPG Baltics пришли к выводу, что трое из семи членов комиссии, уволивших совет, были из Министерства земледелия и повлияли на результаты конкурса, поставив отдельным кандидатам оценку значительно выше, чем независимые эксперты комиссии.
Недавняя попытка разделить крупнейшие за последние годы пожертвования Latvijas valsts meži так, как такого хотят политики и не в интересах широкой общественности, по мнению премьера Кришьяниса Кариньша, доказывает, что этим госпредприятием управляли не слишком хорошо. Поэтому новому министру земледелия теперь нужно оценить выводы аудита.
У членов совета нет полного рабочего времени. В их ответственности - стратегические вопросы, они утверждают бюджет, отвечают за развитие. Совет назначает и отменяет правление.
Скандал с зарплатами хирургов онкологического центра Восточной больницы и готовность врачей массово уволиться с работы вызвали в конце года большой резонанс. Врачей финансово недооценили, с ними не обсуждали новые условия работы и не добились единогласия по дальнейшему развитию больницы. Несколько онкологов написали заявления об уходе. Латвийской радио взяло интервью у председателя совета RAKUS Тины Кукки. Если уходят ведущие врачи и это затрагивает интересы пациентов, это подтверждает, что у больницы нет стратегии управления персоналом, в частности, совет не справился со своей работой.
Тину Кукку выбрали в совет как финансиста из частного сектора. У нее сейчас - работа на полную ставку в банке Luminor, они участвует и в создании будущего банка Indexo.
За работу в совете RAKUS Тина Кукка получает 3 тысячи евро в месяц. И успевает работать и в еще одном госпредприятии Elektroniskie sakari, где имеет зарплату выше двух тысяч евро в месяц. Общий доход на обоих предприятиях у Кукки - более 63 тысяч евро в год.
Тина Кукка - не единственная, кто объединяет работу в советах нескольких госпредприятий. так работают и несколько руководящих чиновников министерств.
Например, управляющий госкассой Каспар Аболиньш одновременно работает и председателем совета Augstsprieguma tīkls и председателем совета авиакомпании airBaltic. Общие дохода Аболиньша - более 138 тысяч евро в год.
airBaltic с точки зрения бизнеса определенно нельзя назвать историей успеха. С начала пандемии государство вложило в национальную авиакомпанию уже 340 миллионов. Недавно руководство авиакомпании решило - сдать до трети флота, на приобретение которого шла в том числе и господдержка, другим авиакомпаниям.
Критику получило и находящееся в ведении Министерства финансов предприятие Valsts nekustamie īpašumi.
На этой неделе Новый Рижский театр объявил о забастовке, протестуя против задержек с окончанием строительства здания театра. И Валмиерский театр встретил зиму без крыши и отопления. Эти проблемы продолжались уже долгое время, однако решений предприятие не нашло. Советом компании уже долгое время руководит второй человек в Министерстве обороны - госсекретарь Янис Гарисонс. Его зарплата в совете - выше двух тысяч евро (2484 евро), а за основную работу в министерстве он получает более четырех тысяч евро в месяц (4375 евро).
В свою очередь Автотранспортная дирекция должна обеспечивать услуги общественного транспорта на автобусных маршрутах регионального значения. Руководит дирекцией Кристиан Годиньш. Фирмы - победители организованных предприятием конкурсов регулярно не выполняют условия договора, и пассажиры остаются на улицах. Кристиан Годиньш успевает поработать и на второй работе - он руководит советом Дирекции безопасности дорожного движения. Таким образом, общие доходы Годиньша в год - порядка 94 тысяч.
Nekā personīga подсчитала, что в данный момент примерно в советах государственных акционерных обществ примерно треть - или руководящие чиновники из министерств, или же из других учреждений госуправления или предприятий.
Госконтроль указывает, что у советов есть связь с минимальной зарплатой в стране, и у членов советов зарплаты в этом году могут вырасти. Однако нет никого, кто мог бы со стороны оценить работу совета, он предоставляет только самооценку.
Некоторые из членов советов госпредприятий одновременно работают и в столичных предприятиях. Нужно отметить, что зарплаты решили поднять не только высшим должностным лицам, министрам, парламентским секретарям, они могут быть подняты и у руководства Рижской думы. Nekā personīga известно, что на неполную тысячу больше, чем раньше, будут получать и руководители комитетов Рижской думы, вырастут зарплаты и у их советников.
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