Депутат Сейма Глория Гревцова ("За стабильность!") пояснила в социальной сети TikTok, что "факт оккупации Латвии не отрицается, потому что, к сожалению, в истории нашей страны был такой период".
Видео ⟩ Гревцова оправдывается за свои высказывания о Музее оккупации
Гревцова побывала на экскурсии в Музее оккупации Латвии, а затем поделилась своими мыслями с подписчиками на русском языке, заявив, что "так называемый Музей оккупации" является пропагандой, а гид рассказывает небылицы.
После того, как депутат Сейма Эдмунд Юревицс ("Новое Единство") обратился в прокуратуру по поводу заявлений Гревцовой, она сняла еще одно видео, в котором объяснила и уточнила свои наблюдения.
Гревцова говорит, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным, а не десять евро, чтобы каждый житель страны мог познакомиться с одним из самых сложных этапов латвийской истории.
Также депутат заметила, что многие факты, особенно о депортированных, погибших и репрессированных, не совпадают, а представленные материалы и информация, известная гидам, более ограниченны, чем реальность.
По мнению Гревцовой, выставленные в музее фотографии не соответствуют представленным на них фактам - например, концентрационные лагеря смерти сопровождаются фотографиями красиво одетых, счастливых людей.
Даты на фотографиях также не соответствуют - Рига 1930 года выглядит так же, как и десять лет спустя. Гревцова отчитала за это экскурсовода.
В видеоролике депутат говорит, что хочет подчеркнуть тот факт, что Музей оккупации - это одно из лиц нашей страны, где все должно быть идеально. Она отмечает, что трагические события истории страны должны быть представлены правдиво, ясно, жестко и конкретно.
Гревцова также предлагает всем желающим проверить свои собственные наблюдения, посетив музей.
Ранее сообщалось, что в профиле депутата Сейма Гревцовой в TikTok было опубликовано видео, где видно, что она посещает Музей оккупации.
"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.
"Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя по этому музея, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", - резюмирует Гревцова.
Saeimas deputāte ierodas “tā saucamajā” Okupācijas muzejā, lai provocētu gidu ar “konkrētiem jautājumiem”.— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) January 22, 2023
Šis ir kaitinoši tuvu okupācijas attaisnošanai no valsts amatpersonas puses.@RihardsKols @GirtsLapins @EdvinsSnore @AndrejsJudins @a_latkovskis pic.twitter.com/550ZgDTrTq