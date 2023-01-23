Видео ⟩ Гревцова оправдывается за свои высказывания о Музее оккупации

В видеоролике депутат говорит, что хочет подчеркнуть тот факт, что Музей оккупации - это одно из лиц нашей страны, где все должно быть идеально. Она отмечает, что трагические события истории страны должны быть представлены правдиво, ясно, жестко и конкретно.

Гревцова также предлагает всем желающим проверить свои собственные наблюдения, посетив музей.

Ранее сообщалось, что в профиле депутата Сейма Гревцовой в TikTok было опубликовано видео, где видно, что она посещает Музей оккупации.

"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.