Видео ⟩ Глория Гревцова в Музее оккупации: главное о скандальном видео политика

Также депутат заметила, что многие факты, особенно о депортированных, погибших и репрессированных, не совпадают, а представленные материалы и информация, известная гидам, более ограниченны, чем реальность.

По мнению Гревцовой, выставленные в музее фотографии не соответствуют представленным на них фактам - например, концентрационные лагеря смерти сопровождаются фотографиями красиво одетых, счастливых людей. Даты на фотографиях также не соответствуют - Рига 1930 года выглядит так же, как и десять лет спустя. Гревцова отчитала за это экскурсовода.

В видеоролике депутат говорит, что хочет подчеркнуть тот факт, что Музей оккупации - это одно из лиц нашей страны, где все должно быть идеально. Она отмечает, что трагические события истории страны должны быть представлены правдиво, ясно, жестко и конкретно. Гревцова также предложила всем желающим проверить свои собственные наблюдения, посетив музей.

Заявления Гревцовой прокомментировал Янис Сартс

Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс прокомментировал заявления Глории Гревцовой в своем Twitter.

Сартс заявил, что заявления Гревцовой неприемлемы. При этом он подчеркнул, что Гревцова и ее единомышленники не являются "самыми опасными" людьми в Латвии.