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Видео ⟩ Глория Гревцова в Музее оккупации: главное о скандальном видео политика

Дополнено в 16:15
rus.tvnet.lv
Глория Гревцова в Музее оккупации: главное о скандальном видео политика
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Фото: Edijs Pālens/LETA
  • Гревцова записала видео с оправданиями
  • Заявления Гревцовой прокомментировал Янис Сартс

Депутат Сейма Эдмунд Юревицс ("Новое Единство") обратится в прокуратуру по поводу заявлений Глории Гревцовой во время посещения Музея оккупации, говорится в сообщении политика в Twitter.

22 января 2022 года в профиле депутата Сейма Гревцовой в TikTok было опубликовано видео, где видно, что она посещает Музей оккупации.

"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.

"Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя по этому музея, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", - резюмирует Гревцова.

Юревицс отмечает, что слова Гревцовой четко указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии.

Поэтому он просит оценить, можно ли рассматривать действия Гревцовой, публикующей материалы такого содержания, как публичное прославление геноцида, преступлений против человечности и мира или военных преступлений или совершенного геноцида, а также прославление преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией против мира, или военных преступлений против Латвийской Республики и ее граждан, и возбудить против нее уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет либо временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.

Парламентская фракция Нацобъединения в связи с заявлениями Гревцовой обратится в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, говорится в публикации объединения.

Между тем, в соответствии со своей компетенцией к рассмотрению дела уже приступила Служба государственной безопасности. Более подробных комментариев служба не предоставила.

Гревцова решила оправдаться за высказывания о Музее оккупации

После обращения Юревицса в прокуратуру Глория Гревцова сняла еще одно видео, в котором объяснила и уточнила свои наблюдения. Гревцова сказала, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным, а не десять евро, чтобы каждый житель страны мог познакомиться с одним из самых сложных этапов латвийской истории.

Также депутат заметила, что многие факты, особенно о депортированных, погибших и репрессированных, не совпадают, а представленные материалы и информация, известная гидам, более ограниченны, чем реальность.

По мнению Гревцовой, выставленные в музее фотографии не соответствуют представленным на них фактам - например, концентрационные лагеря смерти сопровождаются фотографиями красиво одетых, счастливых людей. Даты на фотографиях также не соответствуют - Рига 1930 года выглядит так же, как и десять лет спустя. Гревцова отчитала за это экскурсовода.

В видеоролике депутат говорит, что хочет подчеркнуть тот факт, что Музей оккупации - это одно из лиц нашей страны, где все должно быть идеально. Она отмечает, что трагические события истории страны должны быть представлены правдиво, ясно, жестко и конкретно. Гревцова также предложила всем желающим проверить свои собственные наблюдения, посетив музей.

@glorijagrevcova ♬ оригинальный звук - Glorija Grevcova

Заявления Гревцовой прокомментировал Янис Сартс

Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс прокомментировал заявления Глории Гревцовой в своем Twitter. 

Сартс заявил, что заявления Гревцовой неприемлемы. При этом он подчеркнул, что Гревцова и ее единомышленники не являются "самыми опасными" людьми в Латвии.

"Такие люди, которые не думают на шаг вперед, [для Латвии] менее опасны, чем их расчетливые единомышленники - вроде тех, кто помогает обходить санкции российскому военному производству, и тех, кто готов продать себя России за сочный кусок".

Дело Глории Гревцовой

Напомним, что ранее большинство депутатов Сейма дало согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").

7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.

По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.

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