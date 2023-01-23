Крупнейшие банки мира готовятся к "безжалостным" увольнениям

Ожидается, что "сокращение штатов" в банковском секторе будет "особо жестоким", и к нему уже готовятся Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые уже начали сокращения, сообщает Financial Times.

В целом, работу могут потерять несколько десятков тысяч человек в крупнейших банках мира. Ожидается, что масштаб увольнений будет большим, так как в последние годы банки наняли много людей, чьи услуги больше не понадобятся.

Массовые увольнения уже начали такие банки, как Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon. Ожидается, что работу потеряют около 15 000 человек, и аналитики ожидают, что волны сокращений последуют и в более мелких банках.

"Мы получили предупреждающие сигналы из США. Инвесторы должны видеть, что руководство банка способно сократить расходы. Европейские банки также, вероятно, последуют примеру [банков США]", - сказал аналитик Keefe, Bruyette & Woods Томас Халлетт.

Только на прошлой неделе Goldman Sachs сократил 3200 рабочих мест, или 6,5% своей рабочей силы, поскольку на исполнительного директора Дэвида Соломона оказывается давление с целью повысить рентабельность капитала банка. Goldman сокращает количество сотрудников в том же размере, как это было во время мирового финансового кризиса в 2008 году, но тогда количество сотрудников компании было на треть меньше.

В декабре Morgan Stanley уволил 1800 человек, что составляет около 2% от общего числа сотрудников компании.

В настоящее время также объявляется о массовых увольнениях в Credit Suisse, который находится перед серьезными стратегическими изменениями. В октябре прошлого года банк объявил об увольнении 9 000 из 52 000 своих сотрудников.

Во время финансового кризиса 15 лет назад работу в банках потеряли более 150 000 человек, а два инвестиционных банка, Lehman Brothers и Bear Stearns, обанкротились.